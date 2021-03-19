Kendall Jenner anne olmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkilerini doğrulayan Kendall Jenner bebek istediğini ifade etti.

19.03.2021 - 10:04

Kendall Jenner anne olmak istiyor - 1
NBA oyuncusu Devin Booker ile fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini doğrulayan Kendall Jenner, bebek istediğini söyledi.


Kendall Jenner anne olmak istiyor - 2
Kardashian-Jenner Kardeşler arasında çocuğu bulunmayan tek üye olarak yer aldığını belirten yıldız model, “Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum” dedi.


Kendall Jenner anne olmak istiyor - 3
Jenner şubat ayında Devin Booker ile ilk kez bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkilerini doğrulamıştı.


Kendall Jenner anne olmak istiyor - 4
Jenner, daha önce verdiği bir röportajda “Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara ‘Hadi annenize gidin’ diyorum” şeklinde konuşmuştu.


Kendall Jenner anne olmak istiyor - 5
Jenner geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şöhret hakkında konuşarak "Üne ve kazanca rağmen kötü günler geçirdim. Benim de saatlerce ağladığım günler oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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