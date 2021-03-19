Kendall Jenner anne olmak istiyor



Geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkilerini doğrulayan Kendall Jenner bebek istediğini ifade etti.

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19.03.2021 - 10:04

NBA oyuncusu Devin Booker ile fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini doğrulayan Kendall Jenner, bebek istediğini söyledi.







Kardashian-Jenner Kardeşler arasında çocuğu bulunmayan tek üye olarak yer aldığını belirten yıldız model, “Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum” dedi.







Jenner şubat ayında Devin Booker ile ilk kez bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkilerini doğrulamıştı.







Jenner, daha önce verdiği bir röportajda “Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara ‘Hadi annenize gidin’ diyorum” şeklinde konuşmuştu.







Jenner geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şöhret hakkında konuşarak "Üne ve kazanca rağmen kötü günler geçirdim. Benim de saatlerce ağladığım günler oldu" ifadelerini kullanmıştı.