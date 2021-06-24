Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım

Podyumların en çok kazanan isimleri arasında yer alan Kendall Jenner bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini itiraf etti. Jenner "Bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım" dedi.

24.06.2021 - 06:58

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 1

Kendall Jenner, modellik kariyerindeki yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışıyor. Keeping Up With the Kardashians şovunun finali için ailesi ile ekran karşısına geçen Jenner, modellik kariyerine nasıl başladığını ve eski şöhretinin tahmin edilenin aksine önünü kestiğini belirtti.

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 2

Elle'nin haberire göre; Jenner, insanların ailem hakkında varsaydığı bazı şeylere karşı saldırganlık konusunda, çevrerisindeki herkesin, ister arkadaş ister aile olsun, ne kadar sıkı çalıştığımı bildiğini söyledi.

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 3

23 yaşındaki televizyon yıldızı "Şu anda bir model olarak bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım. Her model seçimine gittim, sadece New York'ta değil, tüm Avrupa'da bir iş bulmak için ve yolumu çizebilmek için koşuşturdum" dedi. 

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 4

Ailesinin TV programındaki platformunu kullandığını inkar etmeyen Jenner, “Tabii ki bir platformum vardı, bunu hiç hafife almadım. Her zaman şöhretim olduğunu biliyordum ama bu neredeyse işimi biraz daha zorlaştırıyordu çünkü insanlar muhtemelen bir realite TV şovunda olduğum için beni işe almak istemediler" dedi.







Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 5

Bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini, ailesinin veya programın çekim ekibinin defilelerine gelmesini izin vermediğini anlatan Jenner, “Şu an bulunduğum yere gelebilmek için gerçekten çok çalıştım. Sanırım bazı insanlar benim ‘İstediğimi verin' dediğimi ve buna sahip olduğumu zannediyor. Kesinlikle bu böyle değildi" dedi.

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 6

Final röportajı sırasında NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkisini de anlatan Jenner, sunucu Andy Cohen'in “Sadece basketbol yıldızları ile mi çıkıyorsun?" sorusuna, “Hayır, eğer insanlar yeteri kadar araştırma yaptıysa, sadece basketbol yıldızları ile çıkmıyorum. Bir beğeni tarzım olduğu için utanmıyorum ve aynı zamanda gerçekten bir basketbol hayranıyım” diye cevap verdi.

Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım - 7
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediğini de ekleyen Jenner, “Bazı şeyleri gizli yaşamak bana daha iyi geliyor. Ablamları hiç gücendirmek istemem ama Kylie ve benim, ablalarımızın evliliklerini, ilişkilerini, ayrılıklarını ve tüm bu şeyleri izleme ve bunları oldukça açık bir şekilde gözlemleme fırsatımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

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