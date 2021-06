Kendall Jenner: Başarı için yapmam gereken her şeyi yaptım

Kendall Jenner, modellik kariyerindeki yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışıyor. Keeping Up With the Kardashians şovunun finali için ailesi ile ekran karşısına geçen Jenner, modellik kariyerine nasıl başladığını ve eski şöhretinin tahmin edilenin aksine önünü kestiğini belirtti.