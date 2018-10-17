Kendall Jenner da akıma katıldı (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)
Makyajsız fotoğraflar ve Falling Stars (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Kendall Jenner akıma uydu...
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1Kendall Jenner
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2Eva Longoria
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3Doukissa Nomikou Theodoridi
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4Iggy Azalea
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5Cindy Crawford
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6Maria Pedraza
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7Özge Ulusoy
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8Mine Tugay
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9Hadise geçen günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile Fransa'ya gitti. Ünlü şarkıcı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.
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10Ekinliğe hazırlanırken çekildiği bornozlu fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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11Serel Yereli
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12Özge Ulusoy
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13Bergüzar Korel
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14Burcu Binici
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15Neslihan Atagül
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Özge Ulusoy
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17Pınar Altuğ Atacan
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Öykü Gürman
"Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "
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19Didem Soydan
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20Şeyma Subaşı
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21Tuba Ünsal
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22Hadise
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23Serenay Sarıkaya
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24Burcu Esmersoy
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25Göksel
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26Hülya Avşar
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27Hülya Avşar
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28Aleyna Tilki
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29Aleyna Tilki
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30Bahar Candan