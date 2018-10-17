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Kendall Jenner da akıma katıldı (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)

Makyajsız fotoğraflar ve Falling Stars (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Kendall Jenner akıma uydu...

  • 1

    Kendall Jenner
  • 2

    Eva Longoria
  • 3

    Doukissa Nomikou Theodoridi
  • 4

    Iggy Azalea
  • 5

    Cindy Crawford
  • 6

    Maria Pedraza
  • 7

    Özge Ulusoy
  • 8

    Mine Tugay
  • 9

    Hadise geçen günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile Fransa'ya gitti. Ünlü şarkıcı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı. 


  • 10

    Ekinliğe hazırlanırken çekildiği bornozlu fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.
  • 11

    Serel Yereli
  • 12

    Özge Ulusoy
  • 13

    Bergüzar Korel
  • 14

    Burcu Binici
  • 15

    Neslihan Atagül
  • 16

    Özge Ulusoy

  • 17

    Pınar Altuğ Atacan

  • 18

    Öykü Gürman 

    "Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "

  • 19

    Didem Soydan
  • 20

    Şeyma Subaşı
  • 21

    Tuba Ünsal
  • 22

    Hadise
  • 23

    Serenay Sarıkaya
  • 24

    Burcu Esmersoy
  • 25

    Göksel
  • 26

    Hülya Avşar
  • 27

    Hülya Avşar
  • 28

    Aleyna Tilki
  • 29

    Aleyna Tilki
  • 30

    Bahar Candan
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