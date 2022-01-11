Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner'ın Lauren Perez ile David Waltzer'ın kasım ayındaki düğününde giydi kıyafet tekrar gündemde. Tartışmalar üzerine Amerikalı model ve televizyon yıldızı bu kez sessizliğini bozdu.

Haberler 11.01.2022 - 13:31

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 1

Süper model 'ın (26) yakın arkadaşı Lauren Perez ile David Waltzer'ın kasım ayındaki düğününde giydiği siyah elbise, mutlu günün önüne geçti.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 2

Jenner'ın Mônot tasarımı elbisesindeki derin yırtmaçlar, modelin gelinden rol çaldığı iddiasıyla tartışma yarattı.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 3

Elbisesiyle çektiği fotoğrafı o dönem Instagram Hikayeleri'nde paylaşan modelin yanında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi diğer ünlü modeller de yer alıyordu.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 4

Perez'in gecenin fotoğraflarını 2021'in en büyük gecesi diye tekrar paylaşması tarışmalı elbiseyi yeniden gündeme getirdi. Jenner sosyal medyada yine gelinin önüne geçmekle suçlandı.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 5

Yorumların ardından Perez araya girerek Jenner'ın müthiş göründüğünü ve bunu sevdiğini belirtti. Bunun ardından Jenner, Perez'i etiketleyerek, "Tabii ki önceden iznini istedim" dedi.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 6

Gelinin elbiseden haberdar olduğunu vurgulayan başka kullanıcılar da eleştirilerin yersiz olduğunu dile getirdi.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 7

Tartışmaların hararetlenmesinin ardından Perez gönderisini yoruma kapattı.

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 8

Lauren Perez ile David Waltzer'ın düğün kutlamalarından fotoğraflar...

Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 9
Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 10
Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 11
Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 12
Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi - 13

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