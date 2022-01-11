Kendall Jenner düğün kıyafetine gelen eleştirilere cevap verdi

Haberler 11.01.2022 - 13:31
Süper model Kendall Jenner'ın (26) yakın arkadaşı Lauren Perez ile David Waltzer'ın kasım ayındaki düğününde giydiği siyah elbise, mutlu günün önüne geçti.
Jenner'ın Mônot tasarımı elbisesindeki derin yırtmaçlar, modelin gelinden rol çaldığı iddiasıyla tartışma yarattı.
Elbisesiyle çektiği fotoğrafı o dönem Instagram Hikayeleri'nde paylaşan modelin yanında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi diğer ünlü modeller de yer alıyordu.
Perez'in gecenin fotoğraflarını 2021'in en büyük gecesi diye tekrar paylaşması tarışmalı elbiseyi yeniden gündeme getirdi. Jenner sosyal medyada yine gelinin önüne geçmekle suçlandı.
Yorumların ardından Perez araya girerek Jenner'ın müthiş göründüğünü ve bunu sevdiğini belirtti. Bunun ardından Jenner, Perez'i etiketleyerek, "Tabii ki önceden iznini istedim" dedi.
Gelinin elbiseden haberdar olduğunu vurgulayan başka kullanıcılar da eleştirilerin yersiz olduğunu dile getirdi.
Tartışmaların hararetlenmesinin ardından Perez gönderisini yoruma kapattı.
Lauren Perez ile David Waltzer'ın düğün kutlamalarından fotoğraflar...