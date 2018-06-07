Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Bella Hadid’in kardeşi Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi
ntv.com.tr
Süper model Kendall Jenner, 2018 CFDA Moda Ödülleri Töreni’nin ardından düzenlenen partide, meslektaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi. 22 yaşındaki Jenner, geçen hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
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1ABD’li süper model Kendall Jenner, moda dünyasının Oscar’ları olarak bilinen 2018 CFDA Moda Ödülleri töreninin ardından organizasyonun New York’taki Socialista isimli gece kulubünde düzenlenen partisine katıldı.
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Hollywood ve gösteri dünyasının akın ettiği partide 22 yaşındaki Jenner, yakın arkadaşları Bella Hadid ve Gidi Hadid’in 18 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi.
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Jenner’ın partideyken Anwar Hadid’in elini gösteren bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
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4Ablaları gibi modellik yapan Hadid ile Jenner’ın uzun zamandır arkadaş oldukları biliniyor.
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Jenner, 2016 yılında ,o dönem 16 yaşında olan Hadid ile bir fotoğrafını paylaşmış ve gönderisine “Aşıklar” notunu düşmüştü.
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Ancak, Jenner’ın geçen hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, ünlü basketblcunun sevgilisi Tinashe’den ayrılmadan Jenner ile bir ilişkiye başladığı belirtilmiş, ikilinin ilişkisinde ortaya çıkan aldatma krizi magazin basınında günlerce yer edinmişti.
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