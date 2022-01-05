Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi?

Model Kendall Jenner ile bir süredir birlikte olduğu NBA yıldızı Devin Booker'ın gizli bir nikah ile evlendiği konuşuluyor. Ünlü çift hakkındaki iddiaların nedeni ise Jenner'ın son sosyal medya paylaşımı.

Haberler 05.01.2022 - 13:40

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 1

Ailesiyle boy gösterdiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile tanınan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner son Instagram paylaşımıyla gündemde.

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 2

26 yaşındaki model önceki gün basketbolcu sevgilisi Devin Booker (25) ile fotoğrafını paylaştı.

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 3

Ancak Phoenix Suns'ın yıldızının sol elindeki yüzük, modelin hayranlarının dikkatini çekti. Bunun üzerine çiftin gizlice evlendiği iddia edildi. Jenner ile Booker'ın ilişkisi biranda gizli nikah iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.  

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 4

Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Kyle Kuzma ve Blake Griffin ile aşk yaşayan Kendall Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisi. Aşk hayatını gizli tutmayı tercih eden Jenner ilk defa bir ilişkisini bu kadar gözler önünde yaşıyor. Jenner'ı bu tavrı da ikili hakkındaki dedikoduların sürekli gündemde olmasına neden oluyor.

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 5

İşte Jenner'ın 'Hafta sonum' notu ile paylaştığı fotoğraf serisi ve ünlü çiftin daha önce objektiflere yansıyan halleri...

Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 6
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 7
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 8
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 9
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 10
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 11
Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi? - 12

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER