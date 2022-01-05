Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi?

Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Kyle Kuzma ve Blake Griffin ile aşk yaşayan Kendall Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisi. Aşk hayatını gizli tutmayı tercih eden Jenner ilk defa bir ilişkisini bu kadar gözler önünde yaşıyor. Jenner'ı bu tavrı da ikili hakkındaki dedikoduların sürekli gündemde olmasına neden oluyor.