Kendall Jenner ile Devin Booker gizlice evlendi mi?

Haberler 05.01.2022 - 13:40
Ailesiyle boy gösterdiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile tanınan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner son Instagram paylaşımıyla gündemde.
26 yaşındaki model önceki gün basketbolcu sevgilisi Devin Booker (25) ile fotoğrafını paylaştı.
Ancak Phoenix Suns'ın yıldızının sol elindeki yüzük, modelin hayranlarının dikkatini çekti. Bunun üzerine çiftin gizlice evlendiği iddia edildi. Jenner ile Booker'ın ilişkisi biranda gizli nikah iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Kyle Kuzma ve Blake Griffin ile aşk yaşayan Kendall Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisi. Aşk hayatını gizli tutmayı tercih eden Jenner ilk defa bir ilişkisini bu kadar gözler önünde yaşıyor. Jenner'ı bu tavrı da ikili hakkındaki dedikoduların sürekli gündemde olmasına neden oluyor.
İşte Jenner'ın 'Hafta sonum' notu ile paylaştığı fotoğraf serisi ve ünlü çiftin daha önce objektiflere yansıyan halleri...