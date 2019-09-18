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Kendall Jenner imajını değiştirdi: Sarışın oldu

Anksiyete nedeniyle New York Moda Haftası'na katılmayan Kendall Jenner yeni imajıyla podyumlara döndü. 23 yaşındaki model Londra Moda Haftası'nda sarı saçlarıyla gündem oldu.

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    Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kendall Jenner podyumlara geri döndü.
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    New York Moda Haftası'ndaki yokluğu tartışma konusu olunca anksiyete nedeniyle podyumlara ara verdiğini ancak kısa süre içinde döneceğini açıklayan Jenner sözünü tuttu. 

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    Londra Moda Haftası'nda podyumda meslektaşları Bella ve Gigi Hadid'le birlikte yürüyen Kendall yeni imajıyla dikkat çekti.

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    Saçlarını sarıya boyayan Jenner yeni imajını da bu defileyle birlikte görücüye çıkarmış oldu.

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    Kendall Jenner'ın yeni saçları hayranlarını ikiye böldü. Kimi yeni imajın ona ayrı bir hava kattığını savundu kimileri ise tekrar esmer olması gerektiğini söyledi. 

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    Jenner podyum sonrası soluğu partide aldı.
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    2018'in en çok kazanan mankeni olan Kendall Jenner'ın partide bile keyifsiz olması dikkat çekti.
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