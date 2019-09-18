Kendall Jenner imajını değiştirdi: Sarışın oldu
Anksiyete nedeniyle New York Moda Haftası'na katılmayan Kendall Jenner yeni imajıyla podyumlara döndü. 23 yaşındaki model Londra Moda Haftası'nda sarı saçlarıyla gündem oldu.
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1Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kendall Jenner podyumlara geri döndü.
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New York Moda Haftası'ndaki yokluğu tartışma konusu olunca anksiyete nedeniyle podyumlara ara verdiğini ancak kısa süre içinde döneceğini açıklayan Jenner sözünü tuttu.
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Londra Moda Haftası'nda podyumda meslektaşları Bella ve Gigi Hadid'le birlikte yürüyen Kendall yeni imajıyla dikkat çekti.
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Saçlarını sarıya boyayan Jenner yeni imajını da bu defileyle birlikte görücüye çıkarmış oldu.
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Kendall Jenner'ın yeni saçları hayranlarını ikiye böldü. Kimi yeni imajın ona ayrı bir hava kattığını savundu kimileri ise tekrar esmer olması gerektiğini söyledi.
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6Jenner podyum sonrası soluğu partide aldı.
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72018'in en çok kazanan mankeni olan Kendall Jenner'ın partide bile keyifsiz olması dikkat çekti.