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Kendall Jenner, Justine Skye ve Hailey Baldwin tatilde

Ünlü yıldızlar Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Justine Skye, Jamaika tatilinde objektiflere takıldı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

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    Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Justine Skye Jamaika'da tatil yaptı.


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    Teknede görüntülenen üçlünün tatillerine eşleri veya sevgilileri katılmadı.

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    Geçen yıl Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin'e bu tatil için 'geç kalmış bekarlığa veda partisi" yorumları yapıldı.


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    Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Jenner, Baldwin ve Skye, uzun süren bir yat turu da yaptı.


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    Öte yandan 13 Eylül’de New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahla evlenen ünlü çiftin düğünü gelecek ay aynı tarihte yapılacak.
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