Kendall Jenner, Justine Skye ve Hailey Baldwin tatilde

Ünlü yıldızlar Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Justine Skye, Jamaika tatilinde objektiflere takıldı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
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Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Justine Skye Jamaika'da tatil yaptı.
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Teknede görüntülenen üçlünün tatillerine eşleri veya sevgilileri katılmadı.
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Geçen yıl Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin'e bu tatil için 'geç kalmış bekarlığa veda partisi" yorumları yapıldı.
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Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Jenner, Baldwin ve Skye, uzun süren bir yat turu da yaptı.
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Öte yandan 13 Eylül’de New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahla evlenen ünlü çiftin düğünü gelecek ay aynı tarihte yapılacak.