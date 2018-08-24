Kendall Jenner meslektaşlarından özür diledi
Defilelere çıkarken seçici davrandığını ve hepsine çıkmadığını söyleyen Kendall Jenner, diğer modellerin "zengin aile kızı" eleştirileri üzerine özür diledi.
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1Süper model Kendall Jenner, geçen hafta Love dergisine verdiği röportajda “Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım. Hep seçici oldum. Bir sezonda 30 defileye çıkan kızlardan değilim” demişti.
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222 yaşındaki ABD'li model ayrıca, “Benim milyon tane işim var, sadece modellik yapmıyorum” ifadesini de kullanmıştı.
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Bu açıklama üzerine birçok model Jenner'ı eleştiri yağmuruna tutmuş, ödemek zorunda oldukları faturaların bulunduğunu, onun gibi zengin bir aileden gelmediklerini, iş reddetme lükslerinin olmadığını söylemişti.
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Ünlü model, eleştiriler üzerine Twitter’dan açıklama yaparak, şunları söyledi: “Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum.”
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Jenner ayrıca, çok fazla defileye çıkan diğer modelleri kastederek, “Birlikte çalışma şansına sahip olduğum bu insanların çoğundan ilham aldım” yorumunu yaptı.