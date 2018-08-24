NTV

Kendall Jenner meslektaşlarından özür diledi

Defilelere çıkarken seçici davrandığını ve hepsine çıkmadığını söyleyen Kendall Jenner, diğer modellerin "zengin aile kızı" eleştirileri üzerine özür diledi.

  • 1

    Süper model Kendall Jenner, geçen hafta Love dergisine verdiği röportajda “Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım. Hep seçici oldum. Bir sezonda 30 defileye çıkan kızlardan değilim” demişti.
  • 2

    22 yaşındaki ABD'li model ayrıca, “Benim milyon tane işim var, sadece modellik yapmıyorum” ifadesini de kullanmıştı.
  • 3

    Bu açıklama üzerine birçok model Jenner'ı eleştiri yağmuruna tutmuş, ödemek zorunda oldukları faturaların bulunduğunu, onun gibi zengin bir aileden gelmediklerini, iş reddetme lükslerinin olmadığını söylemişti.

  • 4

    Ünlü model, eleştiriler üzerine Twitter’dan açıklama yaparak, şunları söyledi: “Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum.”

  • 5

    Jenner ayrıca, çok fazla defileye çıkan diğer modelleri kastederek, “Birlikte çalışma şansına sahip olduğum bu insanların çoğundan ilham aldım” yorumunu yaptı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin