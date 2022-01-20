Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında

Kendall Jenner, moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü oldu. Jenner, kamera karşısına geçerek fotoğrafçı Chris Colls'a özel pozlar verdi.

Haberler 20.01.2022 - 14:12

Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 1

ve Valérie Messika, Maison’ın yeni kampanyasını çekmek için Güney Fransa’da bir araya geldi. Jenner ile fotoğrafçı Chris Colls özel çekim gerçekleştirdi.

Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 2

Valérie Messika, “Zarafet ve güç arasındaki ince ittifakı öne çıkarmak, gizemli ve hipnotik auraya sahip alfa kadın imajı yakalamak istedim; Kendall ise bunu benim için hayata geçirdi" dedi.


Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 3

Jenner, "Mesika’nın yeni kampanya yüzü olmak beni çok heyecanlandırıyor. Mücevherleri bana her zaman en sevdiğim şehirlerden biri olan Paris’i anımsatmıştır. Çekimler’de Messika’nın el işçiliğini takdir ettim, minik bir küpeye bile verilen incelik takdir edilemez."

İşte diğer kareler...

Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 4
Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 5
Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında - 6

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER