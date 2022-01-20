Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında

Haberler 20.01.2022 - 14:12
Kendall Jenner ve Valérie Messika, Maison’ın yeni kampanyasını çekmek için Güney Fransa’da bir araya geldi. Jenner ile fotoğrafçı Chris Colls özel çekim gerçekleştirdi.
Valérie Messika, “Zarafet ve güç arasındaki ince ittifakı öne çıkarmak, gizemli ve hipnotik auraya sahip alfa kadın imajı yakalamak istedim; Kendall ise bunu benim için hayata geçirdi" dedi.
Jenner, "Mesika’nın yeni kampanya yüzü olmak beni çok heyecanlandırıyor. Mücevherleri bana her zaman en sevdiğim şehirlerden biri olan Paris’i anımsatmıştır. Çekimler’de Messika’nın el işçiliğini takdir ettim, minik bir küpeye bile verilen incelik takdir edilemez."
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