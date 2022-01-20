Kendall Jenner moda devi için kamera karşısında

Jenner, "Mesika’nın yeni kampanya yüzü olmak beni çok heyecanlandırıyor. Mücevherleri bana her zaman en sevdiğim şehirlerden biri olan Paris’i anımsatmıştır. Çekimler’de Messika’nın el işçiliğini takdir ettim, minik bir küpeye bile verilen incelik takdir edilemez."

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