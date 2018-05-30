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Kendall Jenner NBA oyuncusu Ben Simmons ile sevgili

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Reality şov yıldızı ve süper model Kendall Jenner, geçen yıl NBA oyuncusu Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırdı. Jenner Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile ilişki yaşıyor.

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    Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, yeni bir aşka yelken açtı. Jenner yine bir basketbol oyuncusuyla birlikte.

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    22 yaşındaki ABD’li model, NBA takımı Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile ilişki yaşıyor.

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    Page Six’in haberine göre Jenner ile 21 yaşındaki basketbol oyuncusu birkaç haftadır birlikte.

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    İkili, mayıs ayı başında New York’ta arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken ve geçen hafta Beverly Hills Hotel’de birlikte öğle yemeği yerken görülmüştü.

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    Jenner, geçen yıl bir başka NBA oyuncusu Blake Griffin ile birlikteydi. Ancak Griffin Los Angeles Clippers’tan Detroit Pistons’a transfer olduktan sonra ikili, aralarına soğukluk girdiğini belirtmişti.

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    Ünlü model Blake Griffin’in maçlarını en ön sıradan izleyerek ona destek veriyordu.
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