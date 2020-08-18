Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

Kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe özel hayatlarını kameralar önünde yaşıyorken, Kendall daha çok gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyor. Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Son olarak Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmamıştı.