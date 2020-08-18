Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi
Ünlü model Kendall Jenner, adının aşk dedikodularına karıştığı basketbolcu Devin Booker ile Malibu'da görüntülendi. Jenner, patlayan flaşlar sonrasında yüzünü gizlemeye çalıştı.
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18.08.2020 - 09:02
Aşk hayatını her zaman gözlerden uzak tutmaya çalışan Kendall Jenner, önceki akşam objektiflerden kaçamadı.
Podyum dünyasının aranılan modeli, uzun süredir adının anıldığı basketbolcu Devin Booker ile görüntülendi. Malibu'da akşam yemeği çiftten önce Jenner, mekandan çıktı.
Patlayan flaşlardan sonra yüzünü gizleyen model, otomobile doğru hızla yöneldi.
Kısa bir süre sonra da Devin Booker otomobile bindi. İkilinin görüntülenmesi aşk dedikodularını yine alevlendirdi.
Devin Booker, NBA takımlarından Phoenix Suns'ta oynuyor. Jenner, daha önce de Philadelphia 76ers forması giyen Ben Simmons ile görüntülenmişti.
Kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe özel hayatlarını kameralar önünde yaşıyorken, Kendall daha çok gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyor. Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Son olarak Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmamıştı.
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