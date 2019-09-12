NTV

Kendall Jenner New York Moda Haftası'nda neden yok?

Modanın kalbi bugünlerde New York Moda Haftası'nda (NYFW) atıyor ancak 22 milyon dolarlık geliriyle podyumun zirvesindeki Kendall Jenner'ın podyumda olmaması akılları karıştırdı. 23 yaşındaki model duruma açıklık getirdi.

  • 1

    Gözler New York Moda Haftası'nda Kendall Jenner'ı ararken başarılı model, anksiyete nedeniyle podyumlardan uzak durduğunu ancak, yakın gelecekte podyuma dönebileceğini söyledi.

  • 2

    Yakında arkadaşları Gigi ve Bella Hadid'e katılacağını söyleyen 23 yaşındaki model sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

  • 3

    Gergin durumlarda kaygısını nasıl yönetebileceğini öğrendiği söyleyen Kendall Jenner "Eskiden defile zamanlarında çok kaygılı olurdum. Podyumda yürürken sadece 'Düz yürü, düz yürü' derdim içimden ve sadece buna odaklanmaya çalışıyordum" dedi.

  • 4

    Konuklar arasında tanıdığı birileri olduğunda çok gerildiğini söyleyen Jenner, artık defileden önce konuklar kim diye bakmaya çalışıyorum ve kaygımı yönetmekte artık daha iyiyim. Ancak, bu noktaya gelmem biraz zamanımı aldı" diye konuştu.


  • 5

    Kendall Jenner daha öncesi anksiyetesi hakkında "Gecenin bir yarısı panik ataklarla uyanıyordum. Nereden başlasam bilemiyorum. Her şey çok korkunç; tek bir şey söylemek imkansız... İnternete giriyorsunuz ve herkesin birbirine çok kötü şeyler söylediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla pozitif kalmak çok zor. Bu negatif enerjinin sizi yiyip bitirmesini engellemek çok zor" itirafında bulunmuştu.
  • 6

    Jenner yine podyuma çıkmadığı bir sezon sonrası "Akıl sağlımı kaybetmek üzereydim, ara verdim" demişti. 

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin