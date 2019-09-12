Kendall Jenner New York Moda Haftası'nda neden yok?
Modanın kalbi bugünlerde New York Moda Haftası'nda (NYFW) atıyor ancak 22 milyon dolarlık geliriyle podyumun zirvesindeki Kendall Jenner'ın podyumda olmaması akılları karıştırdı. 23 yaşındaki model duruma açıklık getirdi.
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1Gözler New York Moda Haftası'nda Kendall Jenner'ı ararken başarılı model, anksiyete nedeniyle podyumlardan uzak durduğunu ancak, yakın gelecekte podyuma dönebileceğini söyledi.
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2Yakında arkadaşları Gigi ve Bella Hadid'e katılacağını söyleyen 23 yaşındaki model sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
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3Gergin durumlarda kaygısını nasıl yönetebileceğini öğrendiği söyleyen Kendall Jenner "Eskiden defile zamanlarında çok kaygılı olurdum. Podyumda yürürken sadece 'Düz yürü, düz yürü' derdim içimden ve sadece buna odaklanmaya çalışıyordum" dedi.
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4Konuklar arasında tanıdığı birileri olduğunda çok gerildiğini söyleyen Jenner, artık defileden önce konuklar kim diye bakmaya çalışıyorum ve kaygımı yönetmekte artık daha iyiyim. Ancak, bu noktaya gelmem biraz zamanımı aldı" diye konuştu.
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5Kendall Jenner daha öncesi anksiyetesi hakkında "Gecenin bir yarısı panik ataklarla uyanıyordum. Nereden başlasam bilemiyorum. Her şey çok korkunç; tek bir şey söylemek imkansız... İnternete giriyorsunuz ve herkesin birbirine çok kötü şeyler söylediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla pozitif kalmak çok zor. Bu negatif enerjinin sizi yiyip bitirmesini engellemek çok zor" itirafında bulunmuştu.
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Jenner yine podyuma çıkmadığı bir sezon sonrası "Akıl sağlımı kaybetmek üzereydim, ara verdim" demişti.