Kendall Jenner New York Moda Haftası'nda neden yok?

1 Kendall Jenner'ı ararken başarılı model, anksiyete nedeniyle podyumlardan uzak durduğunu ancak, yakın gelecekte podyuma dönebileceğini söyledi.



Gözler New York Moda Haftası'nda'ı ararken başarılı model,nedeniyle podyumlardan uzak durduğunu ancak, yakın gelecekte podyuma dönebileceğini söyledi.

2 Yakında arkadaşları Gigi ve Bella Hadid'e katılacağını söyleyen 23 yaşındaki model sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.





3 Gergin durumlarda kaygısını nasıl yönetebileceğini öğrendiği söyleyen Kendall Jenner "Eskiden defile zamanlarında çok kaygılı olurdum. Podyumda yürürken sadece 'Düz yürü, düz yürü' derdim içimden ve sadece buna odaklanmaya çalışıyordum" dedi.





4 Konuklar arasında tanıdığı birileri olduğunda çok gerildiğini söyleyen Jenner, artık defileden önce konuklar kim diye bakmaya çalışıyorum ve kaygımı yönetmekte artık daha iyiyim. Ancak, bu noktaya gelmem biraz zamanımı aldı" diye konuştu.







5 Kendall Jenner daha öncesi anksiyetesi hakkında "Gecenin bir yarısı panik ataklarla uyanıyordum. Nereden başlasam bilemiyorum. Her şey çok korkunç; tek bir şey söylemek imkansız... İnternete giriyorsunuz ve herkesin birbirine çok kötü şeyler söylediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla pozitif kalmak çok zor. Bu negatif enerjinin sizi yiyip bitirmesini engellemek çok zor" itirafında bulunmuştu.