Kendall Jenner önce marketi sonra sokakları podyuma çevirdi
Victoria's Secret modellerinden Amerikalı süper model Kendall Jenner, önce market alışverişini sonra New York sokaklarını podyuma çevirdi.
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Kardashian Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, süpermarkete giderken bile stilinden taviz vermiyor.
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23 yaşındaki model 6th Avenue Deli'de turuncu elbisesiyle alışveriş yaparken görüntülendi.
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Turuncu elbisesini; yüksek topuklu ayakkabıları, siyah güneş gözlükleri ve Prada el çantasıyla kombinleyen Jenner sıradan bir süpermarket alışverişi bile yüksek moda sahnesi aktivitesine dönüştürebileceğini gösterdi.
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Bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Jenner, turuncu kombini ile 4,5 milyondan fazla beğeni aldı.
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Jenner dün öğleden sonra ise yakın arkadaşı ve meslektaşı Luka Sabbat ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi.
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İp askılı desenli mini elbisesini, siyah deri çizmelerle tamamlayan Jenner marketin ardından New York sokakları da adeta podyuma çevirdi.
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Basın mensuplarının bir an bile peşinden ayrılmadığı süper model, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını da kırmadı.