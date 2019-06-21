NTV

Kendall Jenner önce marketi sonra sokakları podyuma çevirdi

Victoria's Secret modellerinden Amerikalı süper model Kendall Jenner, önce market alışverişini sonra New York sokaklarını podyuma çevirdi.

  • 1

    Kardashian Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, süpermarkete giderken bile stilinden taviz vermiyor.
  • 2

    23 yaşındaki model 6th Avenue Deli'de turuncu elbisesiyle alışveriş yaparken görüntülendi.

  • 3

    Turuncu elbisesini; yüksek topuklu ayakkabıları, siyah güneş gözlükleri ve Prada el çantasıyla kombinleyen Jenner sıradan bir süpermarket alışverişi bile yüksek moda sahnesi aktivitesine dönüştürebileceğini gösterdi.
  • 4

    Bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Jenner, turuncu kombini ile 4,5 milyondan fazla beğeni aldı.

  • 5

    Jenner dün öğleden sonra ise yakın arkadaşı ve meslektaşı Luka Sabbat ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi.
  • 6

    İp askılı desenli mini elbisesini, siyah deri çizmelerle tamamlayan Jenner marketin ardından New York sokakları da adeta podyuma çevirdi.
  • 7

    Basın mensuplarının bir an bile peşinden ayrılmadığı süper model, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını da kırmadı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin