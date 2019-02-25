Kendall Jenner Oscar partisine damga vurdu (Angelina Jolie ile kıyaslandı)
Dünyanın en çok kazanan modeli Kendall Jenner, Oscar Ödülleri sonrasında düzenlenen Vanity Fair Partisi'ne elbisesiyle damga vurdu. 23 yaşındaki modelin tercihi Angelina Jolie'nin tek bacağını açıkta bırakan ikonik Oscar elbisesiyle kıyaslandı.
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1Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 91. Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Vanity Fair partisine damga vurdu.
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Gecede Rami Kadi tasarımı derin bacak dekolteli elbise tercih edeh Jenner, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta yıldızların kırmızı halı şıklığını gölgede bıraktı.
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23 yaşındaki model Beverly Hills'teki Wallis Annenberg Center'da düzenlenen geceye, cinsiyet değiştirerek kadın olan babası Caitlyn Jenner ile katıldı.
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Amerikalı modelin bacaklarını ve leğen kemiklerini sergilediği elbisesi, Angelina Jolie'nin 2012 Oscar töreninde giydiği derin yırtmaçlı ikonik tercihiyle kıyaslandı.
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5Jolie o yıl kumaşı kalın olan elbisenin yırtmacı vurgulamak amacıyla ilginç bir şekilde yürümüştü. O törenden sonra da birçok ünlünün kırmızı halıda tercih ettiği yırtmaçlı gece kıyafeti giyen ünlülere "Bacaklar Angelina" lakabı takılmıştı.
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6Jenner'ın tercihi için de "Angelina Jolie'nin iki bacağını birden açıkta bırakan modeli" benzetmesi yapıldı.
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7Uzun süre fotoğrafçılara poz veren Kendall'a, üç sene önce cinsiyet değiştirerek kadın olan babası Caitlyn Jenner eşlik etti.
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8Ünlü model, görünümünü yüksek topuklu zarif sandaletler ve açık bıraktığı hacimli saçlarıyla tamamlamıştı.