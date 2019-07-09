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Kendall Jenner tatilde

Top model Kendall Jenner, en iyi arkadaşı ve bir grup meslektaşıyla Mikonos sahillerini kahkahalarıyla çınlattı.

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    Kardashian Ailesi'nin süper modekl üyesi Kendall Jenner, ailesinin diğer fertlerine göre daha sakin bir hayat sürse de o da istisna yapmıyor ve her adımıyla olay yaratıyor.

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    23 yaşındaki Victoria's Secret meleği bu kez de yaptığı tatille gündem yarattı. Top model Jenner, bir grup meslektaşı ve en iyi arkadaşıyla Mikonos'ta...

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    Jenner ve yakın arkadaşlarından oluşan grup, önceki gün de plajda görüntülendi.

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    Neşeli bir şekilde denize giren Jenner ve arkadaşları sık sık da hatıra pozları çektirdi. Grup, çok sayıda tatilcinin bulunduğu plajı neşeli kahkahalarıyla çınlattı.

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    Kendall Jenner'a tatilinde yakın arkadaşı Fai Khadra ve Joan Smalls, Shanina Shaik gibi meslektaşları da eşlik etti. 

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    Jenner ve arkadaşları daha sonra tekne ile açılarak eğlencelerine tüm gün devam etti.

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