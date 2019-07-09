Kendall Jenner tatilde
Top model Kendall Jenner, en iyi arkadaşı ve bir grup meslektaşıyla Mikonos sahillerini kahkahalarıyla çınlattı.
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1Kardashian Ailesi'nin süper modekl üyesi Kendall Jenner, ailesinin diğer fertlerine göre daha sakin bir hayat sürse de o da istisna yapmıyor ve her adımıyla olay yaratıyor.
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23 yaşındaki Victoria's Secret meleği bu kez de yaptığı tatille gündem yarattı. Top model Jenner, bir grup meslektaşı ve en iyi arkadaşıyla Mikonos'ta...
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3Jenner ve yakın arkadaşlarından oluşan grup, önceki gün de plajda görüntülendi.
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4Neşeli bir şekilde denize giren Jenner ve arkadaşları sık sık da hatıra pozları çektirdi. Grup, çok sayıda tatilcinin bulunduğu plajı neşeli kahkahalarıyla çınlattı.
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Kendall Jenner'a tatilinde yakın arkadaşı Fai Khadra ve Joan Smalls, Shanina Shaik gibi meslektaşları da eşlik etti.
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Jenner ve arkadaşları daha sonra tekne ile açılarak eğlencelerine tüm gün devam etti.