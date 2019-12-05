Kendall Jenner ve Bella Hadid Miami tatilinde

Ünlü modeller Kendall Jenner ile Bella Hadid, Miami’de tatil yapıyor.
Ünlü modellere tatilde, Kendall Jenner’ın ablası Kourtney Kardashian da katıldı.
Elektronik dans müziğindeki en önemli isimlerinden biri olan ama aynı zamanda Miami’de restoran ve gece klübü sahibi David Grutman’ın yatıyla geziye çıkan ünlü yıldızlar, birlikte çok eğlendi.
Kendileri için hazırlanan atıştırmalıklardan yiyen ünlü modeller, koltukta uzanarak güneşin tadını çıkardı.
Ünlü isimler bikinileriyle güneşlenirken ve denize girerken de görüldü.
Bella Hadid, jet ski kullanırken görüntülendi.
İşte ünlü modellerin Miami tatilinden yansıyanlar...