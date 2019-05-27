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Kendall Jenner ve Bella Hadid’in yat keyfi

İki yakın arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid, Tommy Hilfiger’in yatıyla tanıtım turu attı.

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    Yakın arkadaş olan iki süper model Kendall Jenner ve Bella Hadid, Fransa’nın Monaco şehrinde Tommy Hilfiger’in yatında keyif yaptı.

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    Tommy X Zendaya koleksiyonundan kıyafetlerle boy gösteren modeller, şıklıklarıyla dikkat çekti.

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    Yatta fotoğrafçılara bol bol poz veren Jenner ve Hadid, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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    Modeller, yattan indikten sonra bir tekneyle kıyıya gitti.
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    Modellere, Kendall Jenner’ın annesi Kris Jenner da eşlik etti.
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    İşte Jenner ve Hadid'in yat gezisinden yansıyanlar...
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