Kendall Jenner ve Bella Hadid’in yat keyfi
İki yakın arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid, Tommy Hilfiger’in yatıyla tanıtım turu attı.
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Yakın arkadaş olan iki süper model Kendall Jenner ve Bella Hadid, Fransa’nın Monaco şehrinde Tommy Hilfiger’in yatında keyif yaptı.
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Tommy X Zendaya koleksiyonundan kıyafetlerle boy gösteren modeller, şıklıklarıyla dikkat çekti.
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Yatta fotoğrafçılara bol bol poz veren Jenner ve Hadid, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
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4Modeller, yattan indikten sonra bir tekneyle kıyıya gitti.
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5Modellere, Kendall Jenner’ın annesi Kris Jenner da eşlik etti.
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6İşte Jenner ve Hadid'in yat gezisinden yansıyanlar...
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