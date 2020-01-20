Kendall Jenner ve Ben Simmons yeniden birlikte

Jenner, kardeşleri Kim Kardashian ya da Kylie Jenner gibi ilişkisini gözler önünde yaşamamasının sebebini, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: “Çok gencim. Şu anda ilişkilerin her zaman büyük bir kesinliği olmadığını hissediyorum. Uzun süreli olup olmayacağını bilmediğim bir şeylerin üzerine çok fazla dikat çekmek istemiyorum. Bir ilişki iki kişi arasında yaşanır. Başkalarını o ilişkiye dahil edersen tüm o fikirleri de dahil edersin ve bence bu adil değil.”