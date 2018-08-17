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Kendall Jenner ve Khloe Kardashian'ın çifte Meksika tatili

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Kendall Jenner ile Khloe Kardashian, sevgilileriyle birlikte lüks yatla Meksika tatiline çıktı.

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    Kardashian/Jenner ailesinin iki üyesi Kendall Jenner ile Khloe Kardashian, sevgilileriyle birlikte kısa bir Meksika tatiline çıktı.

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    Önceki gün Khloe Kardashian, dört aylık bebeğinin babası Tristan Thompson ile Kendall Jenner ise NBA yıldızı sevgilisi Ben Simmons ile lüks bir yatta görüntülendi.

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    Sevgililer, yatla Meksika kıyılarındaki özel bir adaya gitti.

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    Khloe Kardashian, şınorkelle ve paletleriyle yüzerken görüntülendi.

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    Doğumuna bir hafta kalan Tristan Thompson tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian’ın sevgilisiyle denizde çok eğlendiği görüldü.

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    Kendall Jenner da denize girerken şınorkel ve palet giymeyi tercih etti.

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    Jenner, yeşil mayosuyla göz doldurdu.
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