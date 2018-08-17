Kendall Jenner ve Khloe Kardashian'ın çifte Meksika tatili
ntv.com.tr
Kendall Jenner ile Khloe Kardashian, sevgilileriyle birlikte lüks yatla Meksika tatiline çıktı.
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Kardashian/Jenner ailesinin iki üyesi Kendall Jenner ile Khloe Kardashian, sevgilileriyle birlikte kısa bir Meksika tatiline çıktı.
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Önceki gün Khloe Kardashian, dört aylık bebeğinin babası Tristan Thompson ile Kendall Jenner ise NBA yıldızı sevgilisi Ben Simmons ile lüks bir yatta görüntülendi.
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Sevgililer, yatla Meksika kıyılarındaki özel bir adaya gitti.
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Khloe Kardashian, şınorkelle ve paletleriyle yüzerken görüntülendi.
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Doğumuna bir hafta kalan Tristan Thompson tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian’ın sevgilisiyle denizde çok eğlendiği görüldü.
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Kendall Jenner da denize girerken şınorkel ve palet giymeyi tercih etti.
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7Jenner, yeşil mayosuyla göz doldurdu.