Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri)

Pandemi dönemi boyuncu kırmızı halıdan uzak kalan ünlü isimler geçen hafta adeta koca bir yılın acısını çıkardı. MTV Video Müzik Ödülleri ve MET Gala şıklık yarıyı yaşandı. Haftanın öne çıkan isimleriyse Kendall Jenner ve Megan Fox oldu. İki ismin cesur tercihleri Rihanna'dan Beyonce'ye, Jennifer Lopez'den Bella Hadid'e, katıldığı gecenin önüne geçen ve kırmı halıya damga vuran isimleri akılllara getirdi.

ntv.com.tr

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 1

Son dönemde Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Megan FoxMTV Video Müzik Ödülleri ve MET Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle gündeme oturdu.

Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 2

Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu. Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de MET  Gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı.

Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve MET Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 3

2021 Met Gala'nın en beğenilen ve dikkat çeken ünlüsü beklenildiği gibi-Kendall Jenner oldu. Jenner gecenin Amerikan Modası teması için transparan, mücevher süslemeli bir Givenchy Haute Couture elbise giydi. Gecenin en cüretkar elbiselerinden biriyle görünen süpermodelin ışıltılı kırmızı halı elbisesi, Givenchy'nin ünlü ilham perisi Audrey Hepburn'ün “Benim Tatlı Meleğim / My Fair Lady”de giydiği mücevher süslemeli elbisesinden ilham aldı. 

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 4

Kendall Jenner ve Megan Fox'un cesur tercihleri Rihanna'dan Beyonce'ye, Jennifer Lopez'den Bella Hadid'e, katıldığı gecenin önüne geçen ve kırmı halıya damga vuran isimleri akılllara getirdi...

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 5
The Keeping Up with the Kardashians'ın yıldızı, şeffaf stilettolarla tamamladığı 1998 Thierry Mugler tasarımı siyah elbisesiyle, 
Hollywood Beauty Awards (5. Geleneksel Hollywood Güzellik Ödülleri) gecesine damga vurdu. Kim Kardashian bu kadar konuşulmasının nedeni ise abartılı bulunan dekoltesi oldu. 

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 6

Elbisenin dar eteği yüzünden yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanan Kardashian'a, geceden ödülle ayrılan Chris Appleton eşlik etti.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 7
GQ dergisi tarafından 21'inci kez düzenlenen Men of The Year ödül töreni Londra'daki Tate Modern'de yapıldı. Tören başlamadan önce kırmızı halıda beklenmedik olaylar da yaşandı. Bunlardan biri Kate Beckinsale'in başına gelen talihsizlikti. Tam kırmızı halıya adım attığı sırada iddialı elbisesinde ortaya çıkan sorun yüzünden zor anlar yaşadı Beckinsale.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 8

Endişesi yüzünden okunan güzel oyuncunun yanına koşan yardımcıları hemen gereken tedbirleri aldı. Yaşadığı zorluğa rağmen 45 yaşındaki oyuncu tercihiyle tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri listesine girmeyi başardı.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 9
Fransa'nın ünlü Cannes Film Festivali'ndeki Girls of the Sun filminin promiyerinde, kırmızı halı görünümüyle gündem yaratan kişi bu kez de Kendall Jenner oldu.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 10
Amerikalı model, beyaz tülden transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. Kırmızı halıda son derece keyifli görünen 22 yaşındaki Kendall, herkesi büyüledi.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 11

Rus top model Irina Shayk, 71’inci Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı. Fransa’nın Cannes kentindeki film festivalinde ilk kez gösterilen ‘Sorry Angel’ filminin galasına zincirlerle tutturulmuş hayli derin dekolte ve yırtmaçlı göz alıcı kırmızı elbisesiyle katılan Shayk, tüm bakışları üzerinde topladı.

İşte tüm zamanların akıllarda kalan en iddialı kırmızı halı kıyafetleri...

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 12

EMILY RATAJKOWSKI

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Vogue şovuna katılan ünlü model Emily Ratajkowski cesur tercihiyle ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki Ratajkowski, Jacquemus marka beyaz elbisesiyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekerken, ayakkabasının topuğu da gözlerden kaçmadı.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 13

Rachel McAdams'ın cesur stili

Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch ile başrolleri paylaştığı 'Doctor Strange' filminin geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen özel gösterimine Elie Saab Couture’un 2016 sonbahar-kış koleksiyonundan elbisesiyle katıldı. Transparan elbisesiyle galanın en dikkat çeken ismi olan McAdams, kırmızı halıda cesur tercih yapan tek ünlü değil.

İşte katıldıkları etkinliklere cesur stilleriyle damga vuran ünlüler...

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 14

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley, 1994 yılında, o zamanki sevgilisi Hugh Grant ile birlikte katıldığı bir etkinlikte Versace imzalı elbisesinin çengelli iğnelerle oluşturulan dekoltesiyle dikkat çekti.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 15

Irina Shayk

Rus model,  Vanity Fair Oscar partisine katıldığı Atelier Versace imzalı cesur kıyafetiyle hafızalara kazındı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 16

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 2001 Grammy Ödül Töreni'ne Versace tasarımı transparan elbisesiyle katıldı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 17

Gwyneth Paltrow

Ünlü oyuncu, 'Iron Man 3' filminin galasına Antonio Berardi'nin 2013 sonbahar-kış koleksiyonundan bir kıyafetle katıldı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 18

Beyonce

Dünyaca ünlü şarkıcı, 2015 Met Gala'ya, giydiği Givenchy tasarımı transparan elbisesiyle damga vurdu.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 19

Rihanna

Rihanna, 2014 CFDA Moda Ödülleri törenine Adam Selman imzalı, 230 bin el işlemesi Swarovski taştan oluşan kıyafetiyle katıldı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 20

Bella Hadid

Bella Hadid, bu yıl Cannes Film Festivali kırmızı halısında giydiği Alexandre Vauthier imzalı kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 21

Kendall Jenner

Kendall Jenner, 2016 Met Gala'ya Versace tasarımı cesur kıyafetiyle katıldı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 22

Diane Kruger

Diane Kruger, Oscar partisine Reem Acra tasarımı cesur kıyafetiyle damga vurdu.

Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 23

Kylie Jenner

2015 yılındaki Amerikan Müzik Ödülleri törenine Bryan Hearns imzalı elbisesiyle katılan Jenner, gecede adından söz ettirmeyi başardı.
Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri) - 24

Irina Shayk

Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda yapılan İtalya'nın Verona şehrinde yapılan Intimissimi defilesine Alexandre Vauthier imzalı transparan kıyafetiyle damga vurdu.

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