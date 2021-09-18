Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri)

ntv.com.tr
Son dönemde Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve MET Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle gündeme oturdu.
Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.
Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu. Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de MET Gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı.
Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve MET Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.
2021 Met Gala'nın en beğenilen ve dikkat çeken ünlüsü beklenildiği gibi-Kendall Jenner oldu. Jenner gecenin Amerikan Modası teması için transparan, mücevher süslemeli bir Givenchy Haute Couture elbise giydi. Gecenin en cüretkar elbiselerinden biriyle görünen süpermodelin ışıltılı kırmızı halı elbisesi, Givenchy'nin ünlü ilham perisi Audrey Hepburn'ün “Benim Tatlı Meleğim / My Fair Lady”de giydiği mücevher süslemeli elbisesinden ilham aldı.
Kendall Jenner ve Megan Fox'un cesur tercihleri Rihanna'dan Beyonce'ye, Jennifer Lopez'den Bella Hadid'e, katıldığı gecenin önüne geçen ve kırmı halıya damga vuran isimleri akılllara getirdi...
Elbisenin dar eteği yüzünden yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanan Kardashian'a, geceden ödülle ayrılan Chris Appleton eşlik etti.
Endişesi yüzünden okunan güzel oyuncunun yanına koşan yardımcıları hemen gereken tedbirleri aldı. Yaşadığı zorluğa rağmen 45 yaşındaki oyuncu tercihiyle tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri listesine girmeyi başardı.
Rus top model Irina Shayk, 71’inci Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı. Fransa’nın Cannes kentindeki film festivalinde ilk kez gösterilen ‘Sorry Angel’ filminin galasına zincirlerle tutturulmuş hayli derin dekolte ve yırtmaçlı göz alıcı kırmızı elbisesiyle katılan Shayk, tüm bakışları üzerinde topladı.
İşte tüm zamanların akıllarda kalan en iddialı kırmızı halı kıyafetleri...
EMILY RATAJKOWSKI
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Vogue şovuna katılan ünlü model Emily Ratajkowski cesur tercihiyle ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki Ratajkowski, Jacquemus marka beyaz elbisesiyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekerken, ayakkabasının topuğu da gözlerden kaçmadı.
Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch ile başrolleri paylaştığı 'Doctor Strange' filminin geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen özel gösterimine Elie Saab Couture’un 2016 sonbahar-kış koleksiyonundan elbisesiyle katıldı. Transparan elbisesiyle galanın en dikkat çeken ismi olan McAdams, kırmızı halıda cesur tercih yapan tek ünlü değil.
İşte katıldıkları etkinliklere cesur stilleriyle damga vuran ünlüler...
Diane Kruger, Oscar partisine Reem Acra tasarımı cesur kıyafetiyle damga vurdu.