Kendall Jenner ve Megan Fox kırmızı halıya damga vurdu (Tüm zamanların en iddialı kırmızı halı kıyafetleri)

Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti. Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu. Genel olarak hayranları Fox'un hem MTV törenindeki hem de MET Gala gecesindeki görünümünü beğense de bu elbiseleri onun için uygun bulmayanlar da çıktı.

Fox da bu tür fikirlere Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve MET Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.