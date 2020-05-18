Kendall Jenner zor günlerini anlattı: Nefes alamıyormuş gibi hissettim ve anneme koştum

Ünlü yıldız Kendall Jenner, panik atak krizleri geçirdiği dönem hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Jenner, zor günleri anlatırken, "Gerçekten, gerçekten gençtim ve nefes alamıyormuş gibi hissettim ve anneme koştum" diye konuştu.

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18.05.2020 - 17:23

Kendall Jenner genç yaşta yaşadığı anksiyete hakkında konuştu. Ünlü model, annesi Kris Jenner'in "Tabii ki beni sadece fiziksel olarak iyi olduğumdan emin olmak için bir grup doktora götürdü ve öyleydim. Kimse bana endişem olduğunu söylemedi" dedi.







Jenner, bu duyguları kontrol altında aldığını ancak model kariyeri hızla yükselmeye başlayınca kaygısının yeniden başladığını dile getirdi.







"Belki üç yıl önce, dört yıl önce, tamamen geri döndü ve çılgın panik atak geçiriyordum" diyen ünlü model, "Sonunda bu konuda ihtiyacım olan bilgiyi aldım" ifadelerini kullandı.







Jenner daha öncesi anksiyetesi hakkında "Gecenin bir yarısı panik ataklarla uyanıyordum. Nereden başlasam bilemiyorum. Her şey çok korkunç; tek bir şey söylemek imkansız... İnternete giriyorsunuz ve herkesin birbirine çok kötü şeyler söylediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla pozitif kalmak çok zor. Bu negatif enerjinin sizi yiyip bitirmesini engellemek çok zor" itirafında bulunmuştu.







24 yaşındaki model şimdi moda tasarımcılarının Ruh Sağlığı Koalisyonu için Kenneth Cole ile güçlerini birleştiriyor.







Cole, Instagram kullanıcılarını akıl hastalığına bağlı damgalama ile mücadele etmek için karantinayla nasıl başa çıktıklarına dair samimi yayınlar paylaşmaya teşvik ediyor.