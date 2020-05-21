Kendall Jenner'a festival davasında 90 bin dolar ceza

Mahkeme belgelerine göre Jenner, Instagram postu için 275 bin dolar almıştı. Çünkü vaatlerden biri Jenner ile özel bir yat partisiydi ancak o parti hiçbir zaman gerçekleşmedi. Açılan dava sonuçlandı ve Kendall Jenner 90 bin dolar para cezası aldı.