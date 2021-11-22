Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum

Haberler 22.11.2021 - 08:50
Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Jenner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan 26 yaşındaki model, iddialı pozlarının yanı sıra bu kez duygusal bir yazı kaleme aldı.
"HER GÜN NE KADAR MUHTEŞEM OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN!"
Kendall Jenner, sevenlerine "200 milyon kişi... Sizi seviyorum ve merhaba; hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın! Biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz" diye seslendi,
Kendall Jenner'ın Instagram paylaşımlarından bazıları...