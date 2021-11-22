Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Instagram hesabında 200 milyona ulaşan takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı.

Haberler 22.11.2021 - 08:50

Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 1

Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan , attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Jenner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 2

Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan 26 yaşındaki model, iddialı pozlarının yanı sıra bu kez duygusal bir yazı kaleme aldı.

Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 3


"HER GÜN NE KADAR MUHTEŞEM OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN!"

Kendall Jenner, sevenlerine "200 milyon kişi... Sizi seviyorum ve merhaba; hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın! Biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz" diye seslendi,


Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 4

Kendall Jenner'ın Instagram paylaşımlarından bazıları...

Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 5
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 6
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 7
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 8
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 9
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 10
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 11
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 12
Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum - 13

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