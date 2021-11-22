Kendall Jenner'dan takipçilerine: Sizi seviyorum



"HER GÜN NE KADAR MUHTEŞEM OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN!"



Kendall Jenner, sevenlerine "200 milyon kişi... Sizi seviyorum ve merhaba; hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın! Biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz" diye seslendi,





