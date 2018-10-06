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Kendall Jenner'dan yağmur altında yüzme keyfi

ABD'li model Kendall Jenner, ablası Kourtney Kardashian ile fırtına bulutlarının altındaki havuz keyfi yaptı. Jenner, o anları sosyal medyadan yayınladı.

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    Kendell Jenner, ablası Kourtney Kardashian ile geçirdiği bir dinlenme gününden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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    22 yaşındaki Jenner, paylaşımlarına yağmur altında yüzdükten sonra sudan çıktığı bir görüntüyü yayınladı.
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    Jenner ve Kardashian yağmur altında havuzun kenarında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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    İkilinin havuz keyfi yaşadığı gün, yağışlı hava ve gökyüzündeki fırtına bulutları dikkati çekti.
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