Kendall Jenner'dan yağmur altında yüzme keyfi

ABD'li model Kendall Jenner, ablası Kourtney Kardashian ile fırtına bulutlarının altındaki havuz keyfi yaptı. Jenner, o anları sosyal medyadan yayınladı.
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Kendell Jenner, ablası Kourtney Kardashian ile geçirdiği bir dinlenme gününden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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22 yaşındaki Jenner, paylaşımlarına yağmur altında yüzdükten sonra sudan çıktığı bir görüntüyü yayınladı.
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Jenner ve Kardashian yağmur altında havuzun kenarında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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İkilinin havuz keyfi yaşadığı gün, yağışlı hava ve gökyüzündeki fırtına bulutları dikkati çekti.