Kendall Jenner'ın başı İtalyan moda markasıyla belada

Ancak 2020 Sonbahar/Kış koleksiyonu için yapılması planlanan ikinci fotoğraf çekiminin, Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelendiği ve bunun ardından şirketin, Jenner'la temas kuramadığı iddia edildi.

Yetkililer, sözleşme kapsamında Jenner'a 1,35 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fotoğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.