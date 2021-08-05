Kendall Jenner'ın başı İtalyan moda markasıyla belada

05.08.2021 - 07:06
ABD'li süper model Kendall Jenner'ın başı, iki yıl önce yaptığı bir sözleşme yüzünden belada.
İtalyan moda markası Liu Jo, anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünyaca ünlü isme 2 Ağustos'ta dava açtı.
Independent'in Reuters'tan aktardığı habere göre, şikayet dilekçesinin New York'a bağlı Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulduğunu bildirdi.
Liu Jo'nun temsilcileri, Jenner'la iki fotoğraf çekimi için Temmuz 2019'da anlaşmaya varıldığını ve bunlardan 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için olan ilk çekimin gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Ancak 2020 Sonbahar/Kış koleksiyonu için yapılması planlanan ikinci fotoğraf çekiminin, Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelendiği ve bunun ardından şirketin, Jenner'la temas kuramadığı iddia edildi.
Yetkililer, sözleşme kapsamında Jenner'a 1,35 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fotoğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.
15 MİLYON TL TAZMİNAT İSTİYOR
Liu Jo şikayet dilekçesinde, 25 yaşındaki modele yapılan ödemelerin iade edilmediğini de kaydetti.
Şirket, en az 1,8 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon TL) tazminat istiyor.
Reuters, hem Jenner hem de Liu Jo'yla iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını bildirdi.