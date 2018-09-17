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Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafları kendisi tarafından sızdırıldı iddiası

Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın çıplak fotoğraflarının kendisini tarafından sızdırıldığı iddia edildi.

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    Moda fotoğrafçısı Russell James'in (56) Cindy Crawford, Candice Swanepoel ve Lais Ribeiro gibi modellerin en özel kareleri yer verdiği son kitabı Angels (Melekler) Kendall Jenner'ın fotoğraflarıyla gündemde.
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    Kendall Jenner'ın verdiği tüm çıplak pozlar, kitap satışa çıkmadan internete sızdırıldı.

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    Söz konusu sızıntının arkasında Kendall Jenner'ın olabileceği öne sürüldü.

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    Amerikan basınının iddiasına göre; 22 yaşındaki model, kitapta yer alan güçlü isimlerin önüne geçerek reklamını yapmak için karelerin sızmasını sağladı.

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    Kapağında Candice Swanepoel'in olduğu kitaptan 1000 adet basıldı.
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    Süper model Cindy Crawford'un (52) pozları beklendiği kadar ses getirmedi.
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