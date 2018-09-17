Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafları kendisi tarafından sızdırıldı iddiası
Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın çıplak fotoğraflarının kendisini tarafından sızdırıldığı iddia edildi.
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Moda fotoğrafçısı Russell James'in (56) Cindy Crawford, Candice Swanepoel ve Lais Ribeiro gibi modellerin en özel kareleri yer verdiği son kitabı Angels (Melekler) Kendall Jenner'ın fotoğraflarıyla gündemde.
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Kendall Jenner'ın verdiği tüm çıplak pozlar, kitap satışa çıkmadan internete sızdırıldı.
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Söz konusu sızıntının arkasında Kendall Jenner'ın olabileceği öne sürüldü.
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Amerikan basınının iddiasına göre; 22 yaşındaki model, kitapta yer alan güçlü isimlerin önüne geçerek reklamını yapmak için karelerin sızmasını sağladı.
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Kapağında Candice Swanepoel'in olduğu kitaptan 1000 adet basıldı.
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Süper model Cindy Crawford'un (52) pozları beklendiği kadar ses getirmedi.