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Kendall Jenner'ın Mikonos stili

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Plajların tadını çıkaran 23 yaşındaki manken bu sefer arkadaşlarıyla Mikonos gecelerindeydi. Jenner arkadaşlarının uyarısı üzerine akan göz makyajını sildi.

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    Mikonos'ta tatil yapan Kendall Jenner, gündüz bir hız teknesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi.

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    Keyfi oldukça yerinde olan Jenner telefonunu elinden düşürmedi.

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    Arkadaşlarının da Jenner'dan farkı yoktu hatta sürekli birbirlerinin fotoğraflarını çektiler.
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    Eğlenceli dakikalar geçiren ekip, görüntülendiklerini fark edince objektiflere poz vermekten çekinmedi.
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    Akşam saatlerinde ise ünlü manken, kız arkadaşlarıyla gece kulübüne giderek sabaha kadar eğlendi.

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    23 yaşındaki Jenner, vücudunu saran ve hatlarını ortaya çıkaran alev rengi mini elbise tercih etti.
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    Jenner ayakkabıda ise rahatlığa önem verdi ve beyaz tenis ayakkabılarını tercih etti.

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    Altın küpüleriyle dikkat çeken ve gecenin sonunda objektiflere kötü yakalanmak istemeyen Jenner, arkadaşlarının uyarısıyla akan göz makyajını sildi.

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