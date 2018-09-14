Kendall Jenner’ın özel fotoğrafları sızdırıldı
ntv.com.tr
Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın bir kitap için çektirdiği çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı.
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Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın çıplak fotoğrafları internet korsanları tarafından çalındı.
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Fotoğrafçı Russell James'in yeni kitabı için çıplak poz veren Jenner’ın çalınan fotoğrafları internete sızdırıldı.
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Fotoğraflarda Jenner plajda koşarken, ağaca tırmanırken ve ata binerken görülüyor. Bir fotoğrafta da Jenner havuzda uzanır halde yer alıyor.
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TMZ’nin haberine göre, Russell James’in Angels adlı yeni çıkacak kitabında Kendall Jenner ilk kez tamamen çıplak halde poz verdi.
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Sızdırılmasının ardından fotoğraflar hızla sosyal medyada yayıldı.
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Fotoğrafların çalınmasıyla ilgili Kendall Jenner cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
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Fotoğraflar ilk kez geçen hafta New York’ta yapılan tanıtım etkinliğinde gösterildi.
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Kitap tanıtım partisine, Kendall Jenner’ın yanı sıra kitap için poz veren Cindy Crawford, Candice Swanpoel ve Gigi Hadid gibi isimler de katıldı.
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Kitabın yaratıcısı Russell James, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, “Bu projeye 2014 yılında başladım. Fotoğrafının çekilmesini isteyen her bir isimle konuşup detaylı planlamalar yaparak projeyi gerçekleştirdik” dedi.
James ayrıca, “Bu proje, ben ve modeller arasındaki güvenin üzerine inşa edildi” ifadesini kullandı.