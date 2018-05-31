Kendall Jenner'ın yeni ilişkisinde aldatma krizi
ntv.com.tr
NBA oyuncusu Ben Simmons’un henüz şarkıcı sevgilisi Tinashe’den ayrılmadan Kendall Jenner’la birlikte olmaya başladığı ortaya çıktı.
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Süper model Kendall Jenner’ın NBA oyuncusu yeni sevgilisi Ben Simmons cephesinden aldatma haberi geldi.
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Birkaç haftadır birlikte olan ikilinin aslında bitmemiş bir ilişkinin üzerine ilişkiye başladıkları ortaya çıktı.
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Page Six’in haberine göre, NBA takımı Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons, şarkıcı sevgilisi Tinashe’yi 22 yaşındaki ABD’li model ve reality şov yıldızı Kendall Jenner ile aldattı.
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Jenner’ın ‘ikinci kadın’ olarak aldatma olayından haberdar olup olmadığı bilinmiyor.
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Ben Simmons ve Kendall Jenner’ın geçen hafta New York’ta birlikte görülmeleri üzerine Tinashe’nin kardeşi Kudzai Kachingwe, Twitter’da bir açıklama yaparak ablası ile NBA yıldızının pazar günü ayrıldıklarını dolayısıyla ablasının aldatıldığını söyledi.
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Simmons ile Tinashe mart ayından bu yana birlikteydi.
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Simmons ve Jenner ise mayıs ayı başında New York’ta arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken ve geçen hafta Beverly Hills Hotel’de birlikte öğle yemeği yerken görülmüştü.
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Jenner, geçen yıl bir başka NBA oyuncusu Blake Griffin ile birlikteydi.