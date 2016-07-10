Kendi doğumunu fotoğraflayan kadın
ntv.com.tr
Profesyonel fotoğrafçı olan Lisa Robinson-Ward, bebeğini dünyaya getirme anını kendi fotoğrafladı.
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FOTOĞRAFÇI ANNEProfesyonel fotoğrafçı Lisa Robinson-Ward, işini ciddiye alan biri. Öyle ki, kendi kızını doğurma anını kendisi fotoğraflayacak kadar hem de.
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SÜRPRİZ BEBEKDokuz yaşında bir erkek çocuk annesi olan Amerikalı fotoğrafçı, ikinci bebek için iki düşükle sonuçlanan denemeler sonrasında tam da pes etmişken hamile olduğunu öğrendi. Bu sürpriz bebeğin doğum anını kendi fotoğraflamak istedi.
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ŞAKAYLA BAŞLADI
ABC’ye konuşan Ward, fikrin bir şakayla başladığını ama daha sonra denemek istediği bir gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
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"KOLAY DOĞUMDU"Ward, “Plan konusunda oldukça esnektim. Eğer imkansız gibi görünürse yapmayacaktım. Ama şanslıyım ki epey kolay ve harika bir doğum deneyimi yaşadım” dedi.
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İşte Lisa Robinson-Ward’ın, Anora ismini verdiği kızını dünyaya getirme anlarından etkileyici kareler...
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