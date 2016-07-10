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Kendi doğumunu fotoğraflayan kadın

ntv.com.tr

Profesyonel fotoğrafçı olan Lisa Robinson-Ward, bebeğini dünyaya getirme anını kendi fotoğrafladı.

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    FOTOĞRAFÇI ANNE

    FOTOĞRAFÇI ANNE
    Profesyonel fotoğrafçı Lisa Robinson-Ward, işini ciddiye alan biri. Öyle ki, kendi kızını doğurma anını kendisi fotoğraflayacak kadar hem de.
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    SÜRPRİZ BEBEK

    SÜRPRİZ BEBEK
    Dokuz yaşında bir erkek çocuk annesi olan Amerikalı fotoğrafçı, ikinci bebek için iki düşükle sonuçlanan denemeler sonrasında tam da pes etmişken hamile olduğunu öğrendi. Bu sürpriz bebeğin doğum anını kendi fotoğraflamak istedi.
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    ŞAKAYLA BAŞLADI

    ŞAKAYLA BAŞLADI

    ABC’ye konuşan Ward, fikrin bir şakayla başladığını ama daha sonra denemek istediği bir gerçeğe dönüştüğünü söyledi. 

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    "KOLAY DOĞUMDU"

    "KOLAY DOĞUMDU"
    Ward, “Plan konusunda oldukça esnektim. Eğer imkansız gibi görünürse yapmayacaktım. Ama şanslıyım ki epey kolay ve harika bir doğum deneyimi yaşadım” dedi.
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    İşte Lisa Robinson-Ward’ın, Anora ismini verdiği kızını dünyaya getirme anlarından etkileyici kareler...

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