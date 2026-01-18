Kendi enerjisini üreten cami
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii, mimari yapısı ve güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretmesiyle vatandaşın ilgisini çekiyor.
220 PANELLİK GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ
Güneş enerjisi sistemi sayesinde tüm giderlerini karşılayan cami, ibadet alanının yanı sıra sosyal ve kültürel bir merkez olarak da hizmet veriyor. Süleyman Bölünmez'in desteğiyle 2022'de temelinin atıldığını ve 2 yıl içinde tamamlandığını belirten Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii Dernek Başkanı Muharrem Ek, elektirik, su gibi giderleri cemaatin karşılamasının sorunlara sebebiyet verdiğini bu nedenle güneş enerjisi sistemine geçtiklerini aktardı.
Cami yapımı için hem Selçuklu mimarisinden hem de kapısı ve minaresi için Mardin Şehidiye Camisi'nden esinlenildiği belirtildi. Muharrem Ek, caminin özel ahşap işçiliği ile ön plana çıktığını vurgulayarak, “Bilhassa kündekari işçiliği zor bir işçilik. Konya'da yapıldı. Orada bu işi severek yapan işçilerimiz var. Kapılarımız, minberimiz, kürsümüz her şeyimiz kündekari işçiliği. Camide biz sadeliği ön plana çıkardık. Taş ve ahşap kullandık. Kimyasal hiçbir malzeme yok.” ifadelerini kullandı.
BİR CAMİ NASIL OLMALI?
Yalnızca ibadethane değil huzurlu bir yaşam alanı planı ile başlayan camii inşasında ibadethanenin yanı sıra çok sayıda sosyalleşme alanı ve 25 bin kitap kapasiteli kütüphane bulunuyor. Kütüphane profesyonel şekilde yönetilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Kütüphane yalnızca kaynak sağlamakla kalmıyor ders çalışma ve kitap okuma alanlarıyla da öğrencilere hizmet veriyor.
Vakfın başkanı Muharrem Ek “Biz bu camiyi yaparak örnek olmak istedik. Bir cami nasıl olmalı? Cami, namaz kıldıktan sonra kapatılıp gidilen bir yer olmamalı. 24 saat açık, yaşanılabilir bir yer olmalı. Kütüphane olmalı, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam olmalı. İnsanlar camiye geldiğinde buradan ayrılamamalı. Dolayısıyla biz şu anda Türkiye'ye bu caminin örnek olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleriyle projelerinin önemini vurguladı.