Kendi enerjisini üreten cami

Güneş enerjisi sistemi sayesinde tüm giderlerini karşılayan cami, ibadet alanının yanı sıra sosyal ve kültürel bir merkez olarak da hizmet veriyor. Süleyman Bölünmez'in desteğiyle 2022'de temelinin atıldığını ve 2 yıl içinde tamamlandığını belirten Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii Dernek Başkanı Muharrem Ek, elektirik, su gibi giderleri cemaatin karşılamasının sorunlara sebebiyet verdiğini bu nedenle güneş enerjisi sistemine geçtiklerini aktardı.

Cami yapımı için hem Selçuklu mimarisinden hem de kapısı ve minaresi için Mardin Şehidiye Camisi'nden esinlenildiği belirtildi. Muharrem Ek, caminin özel ahşap işçiliği ile ön plana çıktığını vurgulayarak, “Bilhassa kündekari işçiliği zor bir işçilik. Konya'da yapıldı. Orada bu işi severek yapan işçilerimiz var. Kapılarımız, minberimiz, kürsümüz her şeyimiz kündekari işçiliği. Camide biz sadeliği ön plana çıkardık. Taş ve ahşap kullandık. Kimyasal hiçbir malzeme yok.” ifadelerini kullandı.