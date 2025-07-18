Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey
Modern ilişkilerde bireylerin geçmiş deneyimleri, farkında olmadan bugün yaşadıkları bağları şekillendiriyor. Uzmanlar, sağlıklı bir aşk ilişkisini baltalayabilecek yaygın davranış kalıplarına dikkat çekiyor.
Masalsı bir aşk hikâyesi herkesin hayali olabilir; ancak bu hayali sürdürmek, göründüğü kadar kolay değil. Psikolojik araştırmalar, birçok insanın geçmişten gelen davranış kalıpları nedeniyle mevcut ilişkilerini farkında olmadan sabote ettiğini gösteriyor. İşte ilişkinizi tehlikeye atabileceğiniz 6 yaygın tutum: