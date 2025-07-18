Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey

Modern ilişkilerde bireylerin geçmiş deneyimleri, farkında olmadan bugün yaşadıkları bağları şekillendiriyor. Uzmanlar, sağlıklı bir aşk ilişkisini baltalayabilecek yaygın davranış kalıplarına dikkat çekiyor.

Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 1

Masalsı bir aşk hikâyesi herkesin hayali olabilir; ancak bu hayali sürdürmek, göründüğü kadar kolay değil. Psikolojik araştırmalar, birçok insanın geçmişten gelen davranış kalıpları nedeniyle mevcut ilişkilerini farkında olmadan sabote ettiğini gösteriyor. İşte ilişkinizi tehlikeye atabileceğiniz 6 yaygın tutum:


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Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 2

1. PARTNERİNİZİN NİYETİNİ AŞIRI ANALİZ ETMEK

Partnerin söylediği ya da yaptığı her hareketi sorgulamak, ilişkide güven eksikliğine işaret ediyor. Masum bir “İyi günler” temennisi bile saatlerce zihinde analiz edilip, farklı anlamlar yüklenebiliyor. Bu durum, bireyin kaygı düzeyinin ilişkiye doğrudan yansıdığını gösteriyor.


Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 3

2. KÜÇÜK KUSURLARI BÜYÜTMEK

İlişki sorunsuz ilerlerken, aniden partnerin küçük hatalarına takılmak ve geçmiş olayları gündeme getirerek tartışma başlatmak, duygusal dengesizliğe zemin hazırlıyor. Bu tür davranışlar, ilişkinin temeline zarar verebiliyor.


Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 4

3. DUYGUSAL OLARAK ULAŞILMAZ OLMAK

Bağ kurmaktan çekinen bireylerin, duygusal olarak mesafeli kişilere yönelmesi bilinçdışı bir savunma mekanizması olabilir. Bu tercihler, ilişkilerin derinleşmesini engellerken, bireyin gerçek yakınlıktan kaçındığını gösteriyor.

4. GERÇEKDIŞI BEKLENTİLER

Romantik filmler ve sosyal medyada çizilen idealize aşk imajı, partnerlerden “zihin okuma” gibi gerçek dışı beklentiler doğurabiliyor. Bu tutum, zamanla hayal kırıklığına ve ilişkide memnuniyetsizliğe yol açıyor.


Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 5

5. FAZLA İYİ HİSSETTİREN BAĞDAN UZAKLAŞMAK

Partner duygusal olarak yakınlaştığında geri çekilme davranışı, kişinin kendi duygularıyla yüzleşmekten kaçtığını gösteriyor. Bu durum, geçmiş travmalarla ya da güven sorunlarıyla bağlantılı olabiliyor.


Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey - 6

6. SÜREKLİ GÜVENCE ARAMAK

Partner ne kadar ilgi gösterirse göstersin, ilginin yeterli gelmemesi, bireyin içinde bulunduğu güvensizlik duygusunu yansıtıyor. Sürekli onay beklemek, ilişkide gerginliğe ve duygusal tükenmişliğe neden olabiliyor.

Uzmanlara göre bu davranış kalıplarının farkına varmak, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmanın ilk adımı. Psikolojik destek almak ya da içsel farkındalıkla bu döngüleri kırmak mümkün.

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