Kendi ilişkinizi mi mahvediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız 6 şey

6. SÜREKLİ GÜVENCE ARAMAK

Partner ne kadar ilgi gösterirse göstersin, ilginin yeterli gelmemesi, bireyin içinde bulunduğu güvensizlik duygusunu yansıtıyor. Sürekli onay beklemek, ilişkide gerginliğe ve duygusal tükenmişliğe neden olabiliyor.



Uzmanlara göre bu davranış kalıplarının farkına varmak, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmanın ilk adımı. Psikolojik destek almak ya da içsel farkındalıkla bu döngüleri kırmak mümkün.