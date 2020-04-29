Kendi MET Gala'nı yarat çağrısı

Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan MET Gala iptal oldu. Ancak Vogue dergisi sosyal medyada herkesin katılabileceği bir MET Gala meydan okuması (challenge) başlattı. Geçmiş yıllardan ikonik kıyafetleri en iyi taklit edenler Amerikan Vogue dergisinde çıkma şansı elde edecek.

ntv.com.tr 29.04.2020 - 12:28

Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası MET Gala, katılımcı ünlülerin birbirinde renkli, şık ve cesur kıyafetleriyle her defasında gündeme yerleşiyor. Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan yeni MET Gala yapılamayacak. Bu durumda MET Gala ayağınıza geliyor!

Amerikan Vogue dergisi ve kırmızı halılardaki çılgın kıyafet seçimleriyle bilinen  ünlü oyuncu Billy Porter, sosyal medyada “MET Gala meydan okuması” başlattı.

Porter, hazırladığı çağrı klibinde, “MET Gala’ların ikonik kıyafetlerini evinizde yeniden yaratın. Rihanna olabilir Lady Gaga olabilir. Ben olabilirim. Yaratıcı olun. Kendinizi Vogue’da bulabilirsiniz” ifadesini kullandı.

#MetGalaChallenge etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. En iyi kıyafet taklitleri Vogue dergisinde yer alacak. Meydan okuma yarışması 3 Mayıs’ta sona erecek.

Şimdiden meydan okumaya katılıp, ikonik MET Gala elbiselerini kendileri yaratanlar oldu.

Kapılarını 13 Nisan 1870’te açan ve bu yıl 150’nci yılını kutlayacak olan müzenin özel gecesine katılan ünlüler, her yıl belirlenen temaya göre giyiniyor.

Galanın bu yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti.

Geçmiş yıllardaki MET Gala’lardan en dikkat çekici kostümler

Prenses Diana, 1996
Donatella Versace, 1999
Melania Trump, 2005
Rihanna, 2011
Marc Jacobs ve Rachel Feinstein, 2012
Marc Jacobs ve Rachel Feinstein, 2012
Beyonce, 2014
Beyonce, 2014
Beyonce, 2015
Rihanna, 2015
Kendall Jenner, 2016
Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2016
Kim Kardashian ve Kanye West, 2016
Lady Gaga, 2016
Kylie Jenner, 2017
Kendall Jenner, 2017
Katy Perry, 2017
Kim Kardashian, 2018

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