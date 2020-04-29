Kendi MET Gala'nı yarat çağrısı

ntv.com.tr 29.04.2020 - 12:28
Amerikan Vogue dergisi ve kırmızı halılardaki çılgın kıyafet seçimleriyle bilinen ünlü oyuncu Billy Porter, sosyal medyada “MET Gala meydan okuması” başlattı.
Porter, hazırladığı çağrı klibinde, “MET Gala’ların ikonik kıyafetlerini evinizde yeniden yaratın. Rihanna olabilir Lady Gaga olabilir. Ben olabilirim. Yaratıcı olun. Kendinizi Vogue’da bulabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Şimdiden meydan okumaya katılıp, ikonik MET Gala elbiselerini kendileri yaratanlar oldu.
Kapılarını 13 Nisan 1870’te açan ve bu yıl 150’nci yılını kutlayacak olan müzenin özel gecesine katılan ünlüler, her yıl belirlenen temaya göre giyiniyor.
Galanın bu yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti.