Kendileri meslekte 50 yılı geride bıraktılar, şimdi çırak bulamıyorlar
11.02.2026 11:13
İHA
Malatya'da sanayi ustaları, mesleklerinde 50 yılı geride bırakırken, çırak bulamamaktan da şikayet ediyor.
Malatya'da oto tamirciliği ve tornacılıkta yarım asrı geride bırakan iki usta, ilerleyen yaşlarına rağmen mesleklerini hala bırakmıyor. İşlerini severek yapan ustalar, meslekte çırak yetişmemesinden üzüntü duyuyor. Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 yıldır tornacılık yapan Mehmet Kulcu, mesleğine olan sevgisi sebebiyle zorlanmadan çalıştığını ifade ediyor. “Zor meslek yoktur” diyen Kulcu, her mesleğin kendince zorlukları olduğunu belirtiyor.
"SEN ÇIRAK DAHİ BULAMAYACAKSIN"
Kulcu, meslekte çırak bulmanın gitgide zorlaştığını ve bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söylüyor. Çırak bulmakta yaşanılan sıkıntıyı anlatırken Kulcu, “Çıraklık okulunda bir müdürümüz vardı. Ben oğlumun tasdiknamesini aldığımda bana dedi ki ‘Oğlunu al yanına götür, yetiştir. Biz az çok ileri görüyoruz. Sen çırak dahi bulamayacaksın. O günler gelecek'" ifadeleriyle de geçmişteki anısına değiniyor.
Yıllardır çıraklarının olmadığını dile getiren Kulcu, oğlu olmasaydı bu yaşta bu mesleğe devcam edemeyeceğini de vurguluyor.
"EN İYİ ÇIRAKLIK YAŞI 11-12"
Oto tamirciliğinde 50 yılı geride bırakan Vahap Boztepe ise çırakların erken yaşlarda mesleğe atılmaları gerektiğini düşünüyor. Mesleğin severek yapıldığında zor gelmediğine değinen Boztepe, en iyi çıraklığa başlama yaşının 11-12 yaşlar olduğunu belirtti. İlerleyen yaşlardaki çocuğa bu mesleğin öğretilmesinin zor olduğunu söyleyen Boztepe, küçük yaşlarda kavramanın daha kolay olduğunu ekledi.