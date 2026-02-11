Kendileri meslekte 50 yılı geride bıraktılar, şimdi çırak bulamıyorlar

Kulcu, meslekte çırak bulmanın gitgide zorlaştığını ve bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söylüyor. Çırak bulmakta yaşanılan sıkıntıyı anlatırken Kulcu, “Çıraklık okulunda bir müdürümüz vardı. Ben oğlumun tasdiknamesini aldığımda bana dedi ki ‘Oğlunu al yanına götür, yetiştir. Biz az çok ileri görüyoruz. Sen çırak dahi bulamayacaksın. O günler gelecek'" ifadeleriyle de geçmişteki anısına değiniyor.

Yıllardır çıraklarının olmadığını dile getiren Kulcu, oğlu olmasaydı bu yaşta bu mesleğe devcam edemeyeceğini de vurguluyor.