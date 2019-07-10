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"Kendim tasarladım" diyen Hadise ile Adriana Lima'nın kıyafet benzerliği

Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise'nin Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostümle benzerlik göstermesi hayranlarını ikiye böldü.

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    Hadise'nin Almanya konserinde giydiği sahne kostümü çok konuşuldu. 33 yaşındaki şarkıcı iddialı kostümü kendisinin tasarladığını söylemişti.


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    Hadise'nin kıyafeti, dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostüme son derece benzediği görüldü.




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    Lima, bu kostümü 8 ay önce çıktığı Victoria's Secret defilesinde giymişti.


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    Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Lima'dan kopyaladığını öne sürdü.
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