"Kendim tasarladım" diyen Hadise ile Adriana Lima'nın kıyafet benzerliği

Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söyleyen Hadise'nin Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostümle benzerlik göstermesi hayranlarını ikiye böldü.
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Hadise'nin Almanya konserinde giydiği sahne kostümü çok konuşuldu. 33 yaşındaki şarkıcı iddialı kostümü kendisinin tasarladığını söylemişti.
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Hadise'nin kıyafeti, dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın daha önce giydiği kostüme son derece benzediği görüldü.
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Lima, bu kostümü 8 ay önce çıktığı Victoria's Secret defilesinde giymişti.
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Sosyal medyada bir grup kostümlerin tesadüfen benzer olduğunu savunurken diğer grup ise kıyafetin Lima'dan kopyaladığını öne sürdü.