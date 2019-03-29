Kendini zengin gibi göstererek Instagram kullanıcılarını kandırdı
ntv.com.tr
İngiliz vlogger, kendini zengin gibi gösterdiği Instagram paylaşımlarıyla bir sosyal medya deneyi yaptı. Instagram’ın sahte zengini, “Blog yazarları gerçekten dürüst oldukları için mi öne çıkıyor, yoksa bir kısmı sahte mi?” sorusunu sordu.
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İngiliz vlogger Byron Denton, ilginç bir sosyal deneye imza attı. Zengin olmadığı halde kendini çok zengin biri gibi gösterdiği fotoğraflarını bir hafta boyunca Instagram hesabından paylaşarak sonucu takip etti.
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19 yaşındaki vlogger, yaptığı deney sonrası, sosyal medyanın sarhoş edici bir uyuşturucu olduğu sonucuna ulaştı.
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YouTube’da tbhbyron adıyla bilinen Denton, bir başka YouTuber George Mason’dan ilham alarak deneye girişti. Mason da bir hafta boyunca kendini çok seyahat eden biri gibi gösterdiği paylaşımlar yaparak takipçilerini kandırmıştı.
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“Her zaman insanların sahip olamayacakları hayatları yaşayan ünlülere olan tutkusunun nedenini merak ediyordum” diyen Denton, kendini özel jetle seyahat eder gibi gösterdiği fotoğrafına sadece yedi saniye içinde 1000 tane beğeni aldığını açıkladı.
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Denton lüks seyahat görüntüsünün yanı sıra kendini pahalı moda alışkanlıkları taşıyormuş gibi gösteren paylaşımlar da yaptı.
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“Ünlü tasarımcıların kıyafetlerini ya da aksesuarlarını taşımanın insanları, paylaşımı beğenmeye teşvik edip etmediğini görmek istedim” diyen Denton, pahalı giyimli paylaşımın kısa sürede ona iki binin üstünde beğeni, 40’tan fazla yorum ve 100’den fazla profil ziyareti kazandırdığını gördü.
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7Tasarımcı imzalı kıyafet ya da ayakkabı giydiğinde her zaman aldığından fazla beğeni kazandığını söyleyen Denton, “Sadece tasarımcı kıyafeti giydiğim için 10 bin kişi beğeni yaptı” dedi.
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8“Arkadaşlarım bana nasıl tasarım ürünler giyebildiğimi, piyango çıkıp çıkmadığını sordu” diyen Denton, “Sahte markalar kullanmak sosyal medya influencer’larının başlangıçta hep yaptığı şeydir. Kervana katılabilmek için sahte reklamlar yaparlar, sponsorlu içerikler paylaşırlar” diyerek aslında sahte markalı kıyafet ve akseauarlarla poz verdiğini açıkladı.
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9Denton FaceTune, PicsArt ve Photoshop gibi prpgramlar kullanarak da kendini lüks tasarım markası Louis Vuitton’dan alışveriş yapmış gibi gösterebildiğine işaret etti.
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Denton, yaptığı sosyal deneyle şu soruyu ortaya bıraktı: Bugünlerde çok sayıda tanınmış blog yazarı gerçekten dürüst olduğu için mi öne çıkıyor, yoksa bir kısmı sahte mi?”
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11Denton, sosyal medya deneyindeki sahte paylaşımlarını hazırlama adımlarını YouTube kanalından açıkladı.
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