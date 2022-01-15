Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi

Darpla suçlanan ABD’li ünlü rapçi Kanye West, yumruk attığı kişinin hayranı olmadığını söyledi. West, "Para kazanmak için imzaya isteyen, imajınızı kullanan biri" dedi.

Haberler 15.01.2022 - 15:12

Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi - 1

Darpla suçlanan ABD’li ünlü rapçi , imza isteyen ve yumruk attığı kişinin hayranı olmadığını söyledi.


Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi - 2

West, "Warehouse’un önünde gece saat 3’tü. 'Şu anda neyle uğraştığımı bilmiyorsun’ dedim. İki şarkıyı yeni bitirdim, stüdyodan dönüyorum. 'Ne yapacaksın? Gördün mü?’ diyen o adamın gerçek bir tavrı vardı" dedi.


Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi - 3

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; West söz konusu kişinin hayranı olmadığını, para kazanmak için imza istediğini aktardı.


Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi - 4

Yıldız rapçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu paparaziyle aynı şey. O bir hayran değildi. İmajınızı kullanan, muhtemelen şarkılarınızı hiç dinlememiş biri."


Kendisinden imza isteyen kişiyi yumruklayan Kanye West: Hayranım değildi - 5

Olayla ilgili Los Angeles Polis Teşkilatı’nın soruşturması sürüyor..

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER