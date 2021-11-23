Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım

Galera daha önce yaptığı açıklamada, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" diye konuşmuştu.

İşte ünlü modelin kendisiyle evlendikten sonra sosyal medyadan yayınladığı diğer kareler...