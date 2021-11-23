Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım

Haberler 23.11.2021 - 14:47 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 14:49
Erkeklere güvenini yitirdiği gerekçesiyle kendisiyle evlenince gündem olan ve gelinlikli pozlarını yayınlayan Brezilyalı model Cris Galera boşandı.
33 yaşındaki model başkasına aşık olduğu için boşandığını duyurdu.
Cris Galera, "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" diye konuştu.
Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inancım arttı" dedi.
Galera daha önce yaptığı açıklamada, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" diye konuşmuştu.
İşte ünlü modelin kendisiyle evlendikten sonra sosyal medyadan yayınladığı diğer kareler...