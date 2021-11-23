Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım

Erkeklere artık güvenmediğini söyleyerek kendisiyle evlendiğini duyuran Brezilyalı model Cris Galera başkasına aşık olduğu için 90 gün sonra boşandı. Galera başka birine aşık olduğunu açıkladı.

Haberler 23.11.2021 - 14:47 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 14:49

Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 1

Erkeklere güvenini yitirdiği gerekçesiyle kendisiyle evlenince gündem olan ve gelinlikli pozlarını yayınlayan Brezilyalı model Cris Galera boşandı.


Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 2

33 yaşındaki model başkasına aşık olduğu için boşandığını duyurdu.


Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 3

Cris Galera, "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" diye konuştu.


Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 4

Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inancım arttı" dedi.


Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 5

Galera daha önce yaptığı açıklamada, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" diye konuşmuştu.

İşte ünlü modelin kendisiyle evlendikten sonra sosyal medyadan yayınladığı diğer kareler...

Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 6
Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 7
Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 8
Kendisiyle evlenen model Cris Galera boşandı: Özel biriyle tanıştım - 9

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