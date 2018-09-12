Kerem Bürsin: Belki arkamdan konuşuyorlardır

Eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Bürsin, “Bir daha ne zaman böyle fırsat gelecek, Türkiye’de Vampir’i oynayacağım? Bu önemli” diye konuştu.

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Öte yandan yapımcılığı da üstlenen Bürsin, “Kelebekler filmine yapımcılık yaptın. Bu dizide de yapımcı tarafında da varsın. Birileri sana çok erken şimdi yapımcılık yapma dedi mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Derdimiz sanatı teslim etmek. Risk almak gerekiyor. Belki arkamdan konuşuyorlardır. Yüzüme karşı bir şey demediler. Ülkemizde çok doğru yapılmıyor bazı şeyler.”