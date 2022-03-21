Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi

İDOLÜYLE TANIŞTI

34 yaşındaki Bürsin, kendi sosyal medyaö hesabında “Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama çok heyecanlıyım!” sözleriyle, büyürken bir idol olarak gördüğü Banderas ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.