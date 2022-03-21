Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 15:14
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İspanya'nın Malaga şehrinde yapılan film festivaline katıldı.
Festivalde dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi. Banderas'ın sosyal medya hesabından yaptığı Kerem Bürsin paylaşımı, Malaga Film Festivali'nin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Steven Sondheim’in müziğini yaptığı ünlü Company müzikalini yeniden sahneye uyarlayan Antonio Banderas, Malaga Film Festivali’nde özel bir konuk olarak Kerem Bürsin'i sahneye davet etti.
Bürsin ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Banderas, “Dün, Sen Çal Kapımı (Love is in the Air) dizisinde başarı kazanan Kerem Bürsin Company’yi izlemeye geldi. Oyunu çok beğendi” açıklamasında bulundu.
34 yaşındaki Bürsin, kendi sosyal medyaö hesabında “Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama çok heyecanlıyım!” sözleriyle, büyürken bir idol olarak gördüğü Banderas ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Festival için İspanya'da bulunan Bürsin, Malaga sokaklarını gezmeyi ihmal etmedi.
İspanyol hayranları tarafından sıcak bir şekilde karşılanan oyuncu, kameralara poz verdi.
İşte Bürsin'in İspanya gezisinden yansıyanlar...