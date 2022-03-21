Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi

Malaga Film Festivali’ne katılan Kerem Bürsin, sahnede efsanevi İspanyol oyuncu Antonio Banderas ile buluştu. İkilinin fotoğrafını Banderas'ın sosyal medyada paylaşması büyük ses getirdi.

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 15:14

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 1

Ünlü oyuncu , 'nın Malaga şehrinde yapılan film festivaline katıldı.

Festivalde dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi.  Banderas'ın sosyal medya hesabından yaptığı  Kerem Bürsin paylaşımı,  Malaga Festivali'nin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 2

Steven Sondheim’in müziğini yaptığı ünlü Company müzikalini yeniden sahneye uyarlayan Antonio Banderas, Malaga Film Festivali’nde özel bir konuk olarak Kerem Bürsin'i sahneye davet etti.

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 3

"OYUNU ÇOK BEĞENDİ"

Bürsin ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Banderas, “Dün, Sen Çal Kapımı (Love is in the Air) dizisinde başarı kazanan  Kerem Bürsin Company’yi izlemeye geldi. Oyunu çok beğendi” açıklamasında bulundu.

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 4

İDOLÜYLE TANIŞTI

34 yaşındaki Bürsin, kendi sosyal  medyaö hesabında “Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama çok heyecanlıyım!” sözleriyle, büyürken bir idol olarak gördüğü Banderas ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 5

Festival için İspanya'da bulunan Bürsin, Malaga sokaklarını gezmeyi ihmal etmedi.

İspanyol hayranları tarafından sıcak bir şekilde karşılanan oyuncu, kameralara poz verdi.

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 6

İşte Bürsin'in İspanya gezisinden yansıyanlar...

Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 7
Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 8
Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 9
Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 10
Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 11
Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi - 12

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