Kerem Bürsin dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi

"OYUNU ÇOK BEĞENDİ"

Bürsin ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Banderas, “Dün, Sen Çal Kapımı (Love is in the Air) dizisinde başarı kazanan Kerem Bürsin Company’yi izlemeye geldi. Oyunu çok beğendi” açıklamasında bulundu.