Kerem Bürsin Milano Moda Haftası'nda. "Emily in Paris" yıldızıyla bir araya geldi
17.01.2026 16:56
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Kerem Bürsin, dünyaca ünlü bir markanın konuğu olarak Milano Moda Haftası'na katıldı. Ünlü isim, meslektaşı Lucien Laviscount ile de bir araya geldi.
Bu yıl 16-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Milano Moda Haftası, birbirinden ünlü markaların defilelerine ev sahipliği yapıyor. Son olarak “Çarpıntı” adlı dizide başrol oynayan Kerem Bürsin de ikinci kez Milano Moda Haftası'na katıldı.
İKİNCİ KEZ AYNI MARKANIN KONUĞU OLDU
Son dönemde oyunculuğu ile olduğu kadar Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Dolce Gabbana defilesinde boy gösterdi.
TARZI DİKKAT ÇEKTİ
38 yaşındaki Kerem Bürsin defileye girerken görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kerem Bürsin, defilede "Emily in Paris" dizisinin yıldızı Lucien Laviscount ile bir araya geldi. İki oyuncunun keyifli anlarını moda direktörü İnan Kırdemir sosyal medya hesabından paylaştı.