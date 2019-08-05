Kerem Bürsin tekneden düştü (Kırık sonrası fizik tedavi)

Oyuncu Kerem Bürsin Bodrum tatilinde tekneden düştü. Omurgası kırılan ve ilk müdahalesi yapılan Bürsin, fizik tedaviye devam ediyor.
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Serenay Sarıkaya ile ilişkisi sona erdikten sonra arkadaşlarıyla beraber tatile çıkan Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi.
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Geçtiğimiz aydan bu yana Bodrum’da tatil yapan Bürsin, kaldıkları tekneden denize düştü.
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Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Bürsin’e “omurga kırığı” teşhisi kondu.
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Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Yaklaşık 10 gündür tedavi gören Bürsin, fizik tedaviye bir süre daha devam edecek.