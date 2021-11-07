Kerem Bürsin: Türkiye'ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Anadolu Efes Stüdyo'ya konuk oldu. Bürsin, "Amerika'dan Türkiye'ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?" şeklindeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

34 yaşındaki ünlü oyuncu, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum" dedi.