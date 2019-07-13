Kerem Bursin'in pina midyesi arayışı

Kerem Bürsin, ABD’li oyuncu Mat Macgorry ve reklam yönetmeni Jesse Fleece’i Bodrum’da ağırlamaya devam ediyor. Öyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede güneşlendi. Büyük boy ve zor bulunan pina midyesini su altında arayan Bürsin, daha sonra dağa çıkarak yürüyüş yaptı.
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Üniversiteden arkadaşları How To Get Away With Murder dizisinde Asher’ı oynayan Amerikalı oyuncu Matt McGorry ile reklam yönetmeni Jesse Fleece’i Türkiye’ye davet eden Kerem Bürsin, önce İstanbul’u gezdirdiği ikiliyi daha sonra Bodrum’a götürdü.
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Yanlarında dostları Irmak-Hande Pakdemir de var.
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Ekip önceki gün Yalıkavak açıklarına demirli bir teknede görüntülendi.
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Matt McGorry ve Jesse Fleece bir ara jet-ski’ye binerek denize açıldı.
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Aracı ayaklarını havaya kaldırarak kullanan McGorry, arkadaşlarını çok güldürdü.
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Kerem Bürsin, ikilinin o anlarını tekneden cep telefonuyla fotoğrafladı.
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Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu bir ara Irmak Pakdemir ile suya dalıp Pina midyesi aradı.
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İkili daha sonra kayalara tırmandılar.
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Ekranda formda görünen Matt Macgorry’nin aşırı kilo almış olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Amerikalı misafir yüzmek yerine iskelede ayaklarını suya sokmayı ve jet ski ile tur atmayı tercih etti.