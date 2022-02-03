Kerem Kamışlı'nın denize atılması davası: Miss Turkey güzeli Şevval Şahin tanık olarak ifade verdi

Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, “Kerem, Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi" ifadelerini kullandı. Şahin'in bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.







