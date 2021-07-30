Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi isteniyor

Sevgilisi Şevval Şahin ile yemekte olan Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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30.07.2021 - 17:03

Kerem Kamışlı'nın şikayeti üzerine Yiğit Marcus Aral hakkında iddianame düzenlendi. Sulh Ceza Hakimliği'nden de uzaklaştırma kararı çıktı.







Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Aral ifadesinde, "Olaydan bir hafta önce kız arkadaşım Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıkları ve gizli aşk yaşadıkları kulağıma geldi. Bunun üzerine açıklama yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan birisiyim. Bu yüzden açıklama yaptım" dedi.







Daha sonra Şahin'le görüştüğünü anlatan Aral, "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Tutarsız davranışlarına serzenişte bulundum" diye konuştu.







"Sevgili olup olmadıklarını sordum ve olmadıklarını, tesadüfen karşılaştıklarını söyledi" diyen Aral, "Sosyal medya hesabıma magazincilerden sürekli onların sevgili olduklarına dair görüntüler geliyordu. Amacı beni rencide etmekti" diyerek suçlamaları reddetti.







Savcılık, Yiğit Marcus Aral'ın “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek” ve “hakaret” suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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