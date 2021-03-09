Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı

ABD'li oyuncu Kevin Connolly, otomobili park ettiği yerden çekilince sinir krizi geçirdi. Yandaki çiçekçi dükkanına giren Connolly, ortalığı birbirine kattı.

Abone ol Paylaş









09.03.2021 - 11:10

Daha önce bir çiçekçi dükkanının yöneticisi, Kevin Connolly'nin aracının camına oraya park etmemesi not bıraktı.

Ancak Connolly uyarılara rağmen bu alışkanlığa devam edip aynı yer bırakınca otomobil çekildi.







Çiçekçi dükkanının çalışanları, uyarıları görmezden gelen 47 yaşındaki oyuncunun aracını oradan alması için bir çekici çağırdıklarını ve otomobilin çekildiğini ifade etti.







Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Connolly, çiçekçi dükkanına girdi ve otomobilinin nerede olduğunu sordu. O esnada sinir krizi geçiren ünlü yıldız, ortalığı birbirine kattı.







Çalışanlara bağırıp çağıran Connolly, daha sonra dışarı çıkarken de kapının yanında duran ürünleri tekmeledi.







Connolly'nin o anları dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Paylaş







