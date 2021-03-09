Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı

ABD'li oyuncu Kevin Connolly, otomobili park ettiği yerden çekilince sinir krizi geçirdi. Yandaki çiçekçi dükkanına giren Connolly, ortalığı birbirine kattı.

09.03.2021 - 11:10

Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 1
Daha önce bir çiçekçi dükkanının yöneticisi, Kevin Connolly'nin aracının camına oraya park etmemesi not bıraktı.
Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 2
Ancak Connolly uyarılara rağmen bu alışkanlığa devam edip aynı yer bırakınca otomobil çekildi.


Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 3
Çiçekçi dükkanının çalışanları, uyarıları görmezden gelen 47 yaşındaki oyuncunun aracını oradan alması için bir çekici çağırdıklarını ve otomobilin çekildiğini ifade etti.


Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 4
Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Connolly, çiçekçi dükkanına girdi ve otomobilinin nerede olduğunu sordu. O esnada sinir krizi geçiren ünlü yıldız, ortalığı birbirine kattı.


Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 5
Çalışanlara bağırıp çağıran Connolly, daha sonra dışarı çıkarken de kapının yanında duran ürünleri tekmeledi.


Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı - 6
Connolly'nin o anları dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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