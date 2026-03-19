Kevin Spacey cinsel saldırı iddiasıyla suçlanıyordu. Davalardan kurtulmak üzere
19.03.2026 14:24
NTV - Haber Merkezi
"Olağan Şüpheliler", "Amerikan Güzeli" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Kevin Spacey hakkındaki son davada şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan, "Amerikan Güzeli" ve “Olağan Şüpheliler” filmlerindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Kevin Spacey, son yıllarda birçok cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Kariyeri çökme noktasına gelen Kevin Spacey, son olarak üç erkek tarafından cinsel saldırıyla suçlanmıştı. Davacı üç erkek, Kevin Spacey'nin 2000 ile 2013 yılları arasında kendilerine saldırdığını öne sürmüştü. Ünlü isim de hakkındaki iddiaları reddetmişti.
DAVACILARLA ANLAŞTI
Londra Yüksek Mahkemesi’nde yargılanması beklenen Oscar ödüllü oyuncu hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Kevin Spacey'nin kendisine dava açan üç erkekle mahkeme dışında anlaştığı ortaya çıktı. Anlaşmanın detayları ise açıklanmadı. Böylece ünlü oyuncu, Ekim 2026'da Londra'da yapılması planlanan hukuk davasından kurtuldu.
YILLARDIR CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR
2017 yılından bu yana bir düzineden fazla kişi Spacey’i cinsel tacizle suçladı. Ünlü oyuncu hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, 2023’te Londra’daki dört ayrı cinsel saldırı suçlamasından beraat etmiş, 2022’de Anthony Rapp’in açtığı sivil davada ise sorumlu bulunmamıştı.
66 yaşındaki Kevin Spacey, hakkındaki davalar nedeniyle uzun yıllar büyük yapımlarda yer bulamadı. Bir geri dönüşe inandığını ifade eden oyuncu, “Eğer Martin Scorsese ya da Quentin Tarantino yarın menajerimi ararsa her şey biter. Böyle bir yetenek seviyesinden gelecek telefon beni onurlandırır ve mutlu eder" demişti.
"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EVSİZİM"
Öte yandan hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası mali çöküş yaşayan Kevin Spacey, geçen sene verdiği bir röportajda da "Artık otellerde yaşıyorum, Airbnb’lerde kalıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim" demişti.
Baltimore’daki evinin mali sıkıntılar nedeniyle açık artırmayla satıldığını belirten ünlü isim, "Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım" ifadelerini kullanmıştı.