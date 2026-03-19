Kevin Spacey cinsel saldırı iddiasıyla suçlanıyordu. Davalardan kurtulmak üzere

2017 yılından bu yana bir düzineden fazla kişi Spacey’i cinsel tacizle suçladı. Ünlü oyuncu hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, 2023’te Londra’daki dört ayrı cinsel saldırı suçlamasından beraat etmiş, 2022’de Anthony Rapp’in açtığı sivil davada ise sorumlu bulunmamıştı.

66 yaşındaki Kevin Spacey, hakkındaki davalar nedeniyle uzun yıllar büyük yapımlarda yer bulamadı. Bir geri dönüşe inandığını ifade eden oyuncu, “Eğer Martin Scorsese ya da Quentin Tarantino yarın menajerimi ararsa her şey biter. Böyle bir yetenek seviyesinden gelecek telefon beni onurlandırır ve mutlu eder" demişti.